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ШОС: развивающимся странам нужно больше голосов в финансовых институтах - 21.10.2026, ПРАЙМ
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ШОС: развивающимся странам нужно больше голосов в финансовых институтах
ШОС: развивающимся странам нужно больше голосов в финансовых институтах - 21.10.2026, ПРАЙМ
ШОС: развивающимся странам нужно больше голосов в финансовых институтах
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за повышение представленности развивающихся государств в международных экономических и финансовых... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:41+0300
2026-10-21T16:41+0300
мировая экономика
душанбе
индия
иран
шос
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874481034.jpg?1792590107
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за повышение представленности развивающихся государств в международных экономических и финансовых институтах, следует из совместного коммюнике по итогам заседания Совета глав правительств стран ШОС, которое прошло в Душанбе во вторник. "Они (страны ШОС - ред.) подчеркивают важность повышения представленности развивающихся государств в международных экономических и финансовых институтах и их органах управления, укрепления их роли и усиления голоса", - говорится в коммюнике. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан и Монголия. Странами-партнерами по диалогу в настоящий момент являются Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
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мировая экономика, душанбе, индия, иран, шос
Мировая экономика, Душанбе, ИНДИЯ, ИРАН, ШОС
16:41 21.10.2026
 
ШОС: развивающимся странам нужно больше голосов в финансовых институтах

ОС выступила за повышение роли развивающихся государств в финансовых институтах

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за повышение представленности развивающихся государств в международных экономических и финансовых институтах, следует из совместного коммюнике по итогам заседания Совета глав правительств стран ШОС, которое прошло в Душанбе во вторник.
"Они (страны ШОС - ред.) подчеркивают важность повышения представленности развивающихся государств в международных экономических и финансовых институтах и их органах управления, укрепления их роли и усиления голоса", - говорится в коммюнике.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан и Монголия. Странами-партнерами по диалогу в настоящий момент являются Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
 
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