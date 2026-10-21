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Страны ШОС уделяют особое внимание повышению энергоэффективности

Страны ШОС уделяют особое внимание повышению энергоэффективности - 21.10.2026, ПРАЙМ

Страны ШОС уделяют особое внимание повышению энергоэффективности

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уделяют особое внимание вопросам внедрения мер по повышению энергоэффективности и энергосбережения, сказано в | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T16:42+0300

2026-10-21T16:42+0300

2026-10-21T16:42+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уделяют особое внимание вопросам внедрения мер по повышению энергоэффективности и энергосбережения, сказано в итоговой декларации Совета глав правительств стран ШОС. Заседание Совета глав правительств стран ШОС прошло во вторник в Душанбе. "Они (страны ШОС - ред.) уделяют особое внимание вопросам широкого внедрения мер по повышению энергоэффективности и энергосбережения", - говорится в декларации. В документе также подчеркивается нацеленность государств-членов на дальнейшее укрепление взаимодействия в сферах торговли, промышленности, транспорта, энергетики, финансов и инвестиций, сельского хозяйства, таможенного дела, цифровой и креативной экономики, инноваций и высоких технологий. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан и Монголия. Странами-партнерами по диалогу в настоящий момент являются Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.

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мировая экономика, душанбе, индия, иран, шос