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Тарифы на перевозки нефти из Персидского залива в Азию выросли в пять раз - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Тарифы на перевозки нефти из Персидского залива в Азию выросли в пять раз
Тарифы на перевозки нефти из Персидского залива в Азию выросли в пять раз - 21.10.2026, ПРАЙМ
Тарифы на перевозки нефти из Персидского залива в Азию выросли в пять раз
Тарифы на перевозку нефти на крупных танкерах из стран Персидского залива в Азию выросли в пять раз по сравнению с уровнем до эскалации конфликта на Ближнем... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:54+0300
2026-10-21T13:54+0300
нефть
персидский залив
азия
ближний восток
мэа
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874470130.jpg?1792580096
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Тарифы на перевозку нефти на крупных танкерах из стран Персидского залива в Азию выросли в пять раз по сравнению с уровнем до эскалации конфликта на Ближнем Востоке в марте, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА). "В сентябре тарифы на танкерные перевозки достигли исторического максимума. К середине октября стоимость фрахта нефти из стран Персидского залива в Азию на крупном танкере превысила 37 долларов за баррель, что более чем в пять раз выше уровня до начала войны", - говорится в сообщении МЭА. Отмечается, что с момента начала конфликта перегрузка судов в Ормузском проливе, изменение маршрутов торговых потоков и растущее использование перегрузок с судна на судно привели к увеличению времени доставки грузов и снижению эффективности флота, что в свою очередь вызвало рост фрахтовых ставок. Поскольку суда стали проводить больше времени на маршрутах с перебоями в движении, спрос распространился и на более мелкие танкеры. Вместо использования сверхбольших танкеров (VLCC) фрахтователи стали распределять объемы нефти между более мелкими судами классов Suezmax и Aframax, что привело к росту спроса на оба типа судов, поясняет МЭА. "В третьем квартале 2026 года спрос на танкеры этих двух классов, измеряемый в тонно-милях, то есть с учетом как объема перевозимого груза, так и пройденного расстояния, был примерно на 20% выше, чем годом ранее", - добавляется в сообщении. МЭА уточняет, что к середине октября стоимость перевозки нефти из Западной Африки в Европу на судне типа Suezmax превысила 22 доллара за баррель, что более чем в четыре раза выше доконфликтного уровня. Стоимость перевозки на судне типа Aframax в Северном море также выросла в три раза и превысила 6 долларов за баррель. Более того, чрезвычайно высокие доходы от перевозки нефти побудили некоторых судовладельцев использовать для транспортировки нефти крупные суда типа Long Range 2, которые обычно применяются для дальних перевозок нефтепродуктов. В результате грузы с нефтепродуктами перераспределились между судами меньшего размера, что привело к сокращению предложения на рынке танкеров-продуктовозов. В середине октября фрахтовые ставки для танкеров типа Long Range 1 (LR1), следующих из Персидского залива в Японию, составляли почти 27 долларов за баррель, что в пять раз выше, чем до начала конфликта, подчеркивает агентство.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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нефть, персидский залив, азия, ближний восток, мэа
Нефть, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, АЗИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МЭА
13:54 21.10.2026
 
Тарифы на перевозки нефти из Персидского залива в Азию выросли в пять раз

МЭА: тарифы на перевозки нефти из Персидского залива в Азию выросли в пять раз

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Тарифы на перевозку нефти на крупных танкерах из стран Персидского залива в Азию выросли в пять раз по сравнению с уровнем до эскалации конфликта на Ближнем Востоке в марте, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА).
"В сентябре тарифы на танкерные перевозки достигли исторического максимума. К середине октября стоимость фрахта нефти из стран Персидского залива в Азию на крупном танкере превысила 37 долларов за баррель, что более чем в пять раз выше уровня до начала войны", - говорится в сообщении МЭА.
Отмечается, что с момента начала конфликта перегрузка судов в Ормузском проливе, изменение маршрутов торговых потоков и растущее использование перегрузок с судна на судно привели к увеличению времени доставки грузов и снижению эффективности флота, что в свою очередь вызвало рост фрахтовых ставок.
Поскольку суда стали проводить больше времени на маршрутах с перебоями в движении, спрос распространился и на более мелкие танкеры. Вместо использования сверхбольших танкеров (VLCC) фрахтователи стали распределять объемы нефти между более мелкими судами классов Suezmax и Aframax, что привело к росту спроса на оба типа судов, поясняет МЭА.
"В третьем квартале 2026 года спрос на танкеры этих двух классов, измеряемый в тонно-милях, то есть с учетом как объема перевозимого груза, так и пройденного расстояния, был примерно на 20% выше, чем годом ранее", - добавляется в сообщении.
МЭА уточняет, что к середине октября стоимость перевозки нефти из Западной Африки в Европу на судне типа Suezmax превысила 22 доллара за баррель, что более чем в четыре раза выше доконфликтного уровня. Стоимость перевозки на судне типа Aframax в Северном море также выросла в три раза и превысила 6 долларов за баррель.
Более того, чрезвычайно высокие доходы от перевозки нефти побудили некоторых судовладельцев использовать для транспортировки нефти крупные суда типа Long Range 2, которые обычно применяются для дальних перевозок нефтепродуктов.
В результате грузы с нефтепродуктами перераспределились между судами меньшего размера, что привело к сокращению предложения на рынке танкеров-продуктовозов. В середине октября фрахтовые ставки для танкеров типа Long Range 1 (LR1), следующих из Персидского залива в Японию, составляли почти 27 долларов за баррель, что в пять раз выше, чем до начала конфликта, подчеркивает агентство.
 
НефтьПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВАЗИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКМЭА
 
 
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