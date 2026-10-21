https://1prime.ru/20261021/turtsija-874491524.html
Турция планирует увеличить мощности регазификации СПГ
Турция планирует увеличить мощности регазификации СПГ - 21.10.2026, ПРАЙМ
Турция планирует увеличить мощности регазификации СПГ
Турция начала работу над двумя новыми плавучими регазификационными терминалами (FSRU) и намерена увеличить общую суточную мощность регазификации сжиженного... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T19:27+0300
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АШХАБАД, 21 окт – ПРАЙМ. Турция начала работу над двумя новыми плавучими регазификационными терминалами (FSRU) и намерена увеличить общую суточную мощность регазификации сжиженного природного газа до 200 миллионов кубометров, заявил председатель совета директоров и генеральный директор национальной трубопроводной компании Botaş Абдулвахит Фидан. "В настоящее время Турция располагает пятью объектами по импорту СПГ: тремя плавучими регазификационными установками (FSRU) и двумя береговыми терминалами. Вместе они обеспечивают суточные мощности регазификации в 161 миллион кубометров. Мы начали работу над двумя новыми терминалами FSRU. Наша цель – увеличить общую суточную мощность регазификации до более чем 200 миллионов кубометров", – сказал он на конференции "Нефть и газ Туркмении – 2026". По словам Фидана, компания сегодня ведет операции по торговле природным газом и СПГ в 39 странах. Наличие ресурсов, отметил глава Botaş, важно, но для доставки газа потребителям необходимы также инфраструктура и долгосрочные деловые отношения, которые обеспечивали бы эти поставки. Работу компании и будущее партнерство с Туркменией Botaş рассматривает как часть этой стратегии. Кроме того, по словам главы турецкой компании, в стране идет расширение подземных хранилищ газа. Сейчас Botaş расширяет два таких хранилища, их текущая емкость составляет 6,3 миллиарда кубометров. К 2032 году ее планируется нарастить до 14 миллиардов кубометров. Фидан также сообщил, что поставки турецкого СПГ по новым долгосрочным соглашениям начнутся в 2027 и 2028 годах.
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газ, турция, туркмения, botaş
Газ, ТУРЦИЯ, ТУРКМЕНИЯ, Botaş
Турция планирует увеличить мощности регазификации СПГ
Турция планирует увеличить мощности регазификации СПГ до 200 миллионов кубометров в сутки
АШХАБАД, 21 окт – ПРАЙМ. Турция начала работу над двумя новыми плавучими регазификационными терминалами (FSRU) и намерена увеличить общую суточную мощность регазификации сжиженного природного газа до 200 миллионов кубометров, заявил председатель совета директоров и генеральный директор национальной трубопроводной компании Botaş Абдулвахит Фидан.
"В настоящее время Турция располагает пятью объектами по импорту СПГ: тремя плавучими регазификационными установками (FSRU) и двумя береговыми терминалами. Вместе они обеспечивают суточные мощности регазификации в 161 миллион кубометров. Мы начали работу над двумя новыми терминалами FSRU. Наша цель – увеличить общую суточную мощность регазификации до более чем 200 миллионов кубометров", – сказал он на конференции "Нефть и газ Туркмении – 2026".
По словам Фидана, компания сегодня ведет операции по торговле природным газом и СПГ в 39 странах.
Наличие ресурсов, отметил глава Botaş, важно, но для доставки газа потребителям необходимы также инфраструктура и долгосрочные деловые отношения, которые обеспечивали бы эти поставки. Работу компании и будущее партнерство с Туркменией Botaş рассматривает как часть этой стратегии.
Кроме того, по словам главы турецкой компании, в стране идет расширение подземных хранилищ газа. Сейчас Botaş расширяет два таких хранилища, их текущая емкость составляет 6,3 миллиарда кубометров. К 2032 году ее планируется нарастить до 14 миллиардов кубометров.
Фидан также сообщил, что поставки турецкого СПГ по новым долгосрочным соглашениям начнутся в 2027 и 2028 годах.