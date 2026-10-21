https://1prime.ru/20261021/turtsija-874491524.html

Турция планирует увеличить мощности регазификации СПГ

Турция планирует увеличить мощности регазификации СПГ - 21.10.2026, ПРАЙМ

Турция планирует увеличить мощности регазификации СПГ

Турция начала работу над двумя новыми плавучими регазификационными терминалами (FSRU) и намерена увеличить общую суточную мощность регазификации сжиженного... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T19:27+0300

2026-10-21T19:27+0300

2026-10-21T19:29+0300

газ

турция

туркмения

botaş

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АШХАБАД, 21 окт – ПРАЙМ. Турция начала работу над двумя новыми плавучими регазификационными терминалами (FSRU) и намерена увеличить общую суточную мощность регазификации сжиженного природного газа до 200 миллионов кубометров, заявил председатель совета директоров и генеральный директор национальной трубопроводной компании Botaş Абдулвахит Фидан. "В настоящее время Турция располагает пятью объектами по импорту СПГ: тремя плавучими регазификационными установками (FSRU) и двумя береговыми терминалами. Вместе они обеспечивают суточные мощности регазификации в 161 миллион кубометров. Мы начали работу над двумя новыми терминалами FSRU. Наша цель – увеличить общую суточную мощность регазификации до более чем 200 миллионов кубометров", – сказал он на конференции "Нефть и газ Туркмении – 2026". По словам Фидана, компания сегодня ведет операции по торговле природным газом и СПГ в 39 странах. Наличие ресурсов, отметил глава Botaş, важно, но для доставки газа потребителям необходимы также инфраструктура и долгосрочные деловые отношения, которые обеспечивали бы эти поставки. Работу компании и будущее партнерство с Туркменией Botaş рассматривает как часть этой стратегии. Кроме того, по словам главы турецкой компании, в стране идет расширение подземных хранилищ газа. Сейчас Botaş расширяет два таких хранилища, их текущая емкость составляет 6,3 миллиарда кубометров. К 2032 году ее планируется нарастить до 14 миллиардов кубометров. Фидан также сообщил, что поставки турецкого СПГ по новым долгосрочным соглашениям начнутся в 2027 и 2028 годах.

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газ, турция, туркмения, botaş