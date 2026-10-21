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Россия и США обсуждают тему санкций против "Лукойла", заявил Ушаков
Россия и США обсуждают тему санкций против "Лукойла", заявил Ушаков - 21.10.2026, ПРАЙМ
Россия и США обсуждают тему санкций против "Лукойла", заявил Ушаков
Россия и США обсуждают тему санкций против "Лукойла", сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам встречи российского лидера Владимира Путина со... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T18:07+0300
2026-10-21T18:07+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия и США обсуждают тему санкций против "Лукойла", сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам встречи российского лидера Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Ушаков в комментарии ИС "Вести" рассказал, что Россия и США обсуждают значительный портфель экономических проектов". "Вопрос санкций против "Лукойла" - в этом же портфеле, в этих же бумагах, которые обсуждаются", - отметил он. Минфин США 22 октября 2025 года ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. После внесения в санкционный список компания объявила о продаже международных активов.
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россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф, лукойл
РОССИЯ, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Лукойл
Россия и США обсуждают тему санкций против "Лукойла", заявил Ушаков
Ушаков: Россия и США обсуждают тему санкций против "Лукойла"