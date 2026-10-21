https://1prime.ru/20261021/uzbekneftegaz-874455000.html
"Узбекнефтегаз" обсуждает с CNPC диверсификацию источников импорта
"Узбекнефтегаз" обсуждает с CNPC диверсификацию источников импорта - 21.10.2026, ПРАЙМ
"Узбекнефтегаз" обсуждает с CNPC диверсификацию источников импорта
АО "Узбекнефтегаз" обсуждает с китайской CNPC диверсификацию источников импорта нефтепродуктов, сообщает пресс-служба узбекистанской госкомпании. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T09:24+0300
2026-10-21T09:24+0300
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нефть
россия
узбекистан
ташкент
шавкат мирзиеев
"узбекнефтегаз"
cnpc
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ТАШКЕНТ, 21 окт - ПРАЙМ. АО "Узбекнефтегаз" обсуждает с китайской CNPC диверсификацию источников импорта нефтепродуктов, сообщает пресс-служба узбекистанской госкомпании.
По данным пресс-службы, председатель правления "Узбекнефтегаза" Абдугани Сангинов и президент CNPC Чжоу Синхуай обсудили в Ташкенте вопросы двустороннего сотрудничества.
"В целях обеспечения стабильного снабжения внутреннего рынка топливом была рассмотрена возможность диверсификации источников поставок нефтепродуктов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Узбекнефтегаза".
Стороны выразили готовность разработать механизмы долгосрочных поставок и координировать сотрудничество между соответствующими компаниями, добавили в пресс-службе.
По данным таможни Узбекистана, республика в январе-сентябре 2026 года увеличила импорт нефтепродуктов на 13,7% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 1,165 миллиарда долларов.
Первый заместитель министра энергетики Узбекистана Умид Мамадаминов заявлял в июле, что республика закрывает потребность в нефтепродуктах на два-три месяца за счет внутреннего производства и импорта на фоне нестабильного мирового рынка топлива.
Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2025 году снизилась на 8%, до 655,7 тысячи тонн, производство бензина – на 6,8%, до 1,2 миллиона тонн.
В октябре 2023 года в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию были подписаны соглашения между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти. Кроме того, министерства транспорта Узбекистана и РФ подписали соглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Спустя месяц начались поставки бензина в республику в рамках межправсоглашения.
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нефть, россия, узбекистан, ташкент, шавкат мирзиеев, "узбекнефтегаз", cnpc
Нефть, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, "Узбекнефтегаз", CNPC
"Узбекнефтегаз" обсуждает с CNPC диверсификацию источников импорта
"Узбекнефтегаз" обсуждает с CNPC диверсификацию источников импорта нефтепродуктов
ТАШКЕНТ, 21 окт - ПРАЙМ. АО "Узбекнефтегаз" обсуждает с китайской CNPC диверсификацию источников импорта нефтепродуктов, сообщает пресс-служба узбекистанской госкомпании.
По данным пресс-службы, председатель правления "Узбекнефтегаза" Абдугани Сангинов и президент CNPC Чжоу Синхуай обсудили в Ташкенте вопросы двустороннего сотрудничества.
"В целях обеспечения стабильного снабжения внутреннего рынка топливом была рассмотрена возможность диверсификации источников поставок нефтепродуктов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Узбекнефтегаза".
Стороны выразили готовность разработать механизмы долгосрочных поставок и координировать сотрудничество между соответствующими компаниями, добавили в пресс-службе.
По данным таможни Узбекистана, республика в январе-сентябре 2026 года увеличила импорт нефтепродуктов на 13,7% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 1,165 миллиарда долларов.
Первый заместитель министра энергетики Узбекистана Умид Мамадаминов заявлял в июле, что республика закрывает потребность в нефтепродуктах на два-три месяца за счет внутреннего производства и импорта на фоне нестабильного мирового рынка топлива.
Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2025 году снизилась на 8%, до 655,7 тысячи тонн, производство бензина – на 6,8%, до 1,2 миллиона тонн.
В октябре 2023 года в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию были подписаны соглашения между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти. Кроме того, министерства транспорта Узбекистана и РФ подписали соглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Спустя месяц начались поставки бензина в республику в рамках межправсоглашения.