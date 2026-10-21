https://1prime.ru/20261021/vedomosti-874489946.html

Доля купленных коллекторами банковских долгов упала до 63%, пишут СМИ

Доля купленных коллекторами банковских долгов упала до 63%, пишут СМИ - 21.10.2026, ПРАЙМ

Доля купленных коллекторами банковских долгов упала до 63%, пишут СМИ

Доля закрытых сделок по продаже просроченных банковских долгов коллекторам в России в третьем квартале 2026 года снизилась до 63%, минимума за последние два... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T18:59+0300

2026-10-21T18:59+0300

2026-10-21T18:59+0300

финансы

россия

ведомости

коллекторы

банки

кредиты

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Доля закрытых сделок по продаже просроченных банковских долгов коллекторам в России в третьем квартале 2026 года снизилась до 63%, минимума за последние два года, сообщила газета "Ведомости". "Доля закрытых сделок по продаже банковских просроченных долгов коллекторам в третьем квартале 2026 года оказалась минимальной за последние два года - 63%", - пишет газета, ссылаясь на данные профессиональной коллекторской организации "Первое клиентское бюро" (ПКБ). При этом в конце квартала один из банков выставил на продажу крупный лот, аукцион по которому еще не состоялся. Кроме того, в июле-сентябре банки выставили на продажу задолженности на 113,7 миллиарда рублей, из которых коллекторы выкупили 71,6 миллиарда рублей. Как указывают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, рынок цессии развивается в тесной взаимосвязи с кредитованием, поэтому некоторое снижение объемов выставляемой на продажу просрочки связано со скромными темпами кредитования. Более жесткий скоринг удерживает дефолтность портфеля на одном уровне, а высокие процентные ставки в последние годы не позволяют расти объему предложения крайне активными темпами. В первом квартале 2026 года выдачи необеспеченных потребительских кредитов составили 2,7 триллиона рублей, а во втором квартале общий объем выданных потребкредитов увеличился на 14,8% - до 3,1 триллиона рублей. Доля проблемных кредитов в первом и втором кварталах держалась на уровне 13,1-13,2%. Вместе с тем только в октябре на продажу может быть выставлено более 50 миллиардов рублей банковских долгов, прогнозирует гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу "Свой") Александр Васильев. По итогам четвертого квартала объем выставленной просрочки и закрытых сделок в консервативном сценарии составит не меньше аналогичных прошлогодних показателей -114,4 миллиарда и 106,9 миллиарда рублей соответственно. Кроме того, управляющий директор ПКБ Павел Михмель ожидает, что по итогам 2026 года объем закрытых сделок будет в районе 299 миллиардов рублей, а средняя цена составит 7,9%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, ведомости, коллекторы, банки, кредиты