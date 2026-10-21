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Кожемяко: необходимо ввести 8,3 ГВт энергомощностей на Дальнем Востоке

Кожемяко: необходимо ввести 8,3 ГВт энергомощностей на Дальнем Востоке - 21.10.2026, ПРАЙМ

Кожемяко: необходимо ввести 8,3 ГВт энергомощностей на Дальнем Востоке

Необходимо ввести 8,3 ГВт энергомощностей на Дальнем Востоке в ближайшие годы, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура была предложена на должность | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T13:12+0300

2026-10-21T13:12+0300

2026-10-21T13:12+0300

россия

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приморский край

приморье

олег кожемяко

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михаил мишустин

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Необходимо ввести 8,3 ГВт энергомощностей на Дальнем Востоке в ближайшие годы, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура была предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. В среду Кожемяко выступает на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается его кандидатура на новый пост, и отвечает на вопросы депутатов. "Новые цели и задачи обозначены в стратегии развития регионов Дальнего Востока и Арктики, утвержденной в правительстве в сентябре этого года. Одна из ключевых задач - это ввод новых мощностей. В ближайшие годы необходимо ввести 8,3 гигаватта мощностей", - сказал он в ходе пленарного заседания. Принято решение по созданию систем накопления электроэнергии в Приморском крае, строительству Нижне-Зейской ГЭС в Амурской области, Ивановской и Мокской (ГЭС - ред.) в Бурятии, Забайкальской ТЭЦ. Реализуются проекты по возобновлению альтернативных источников энергии, напомнил он. "В долгосрочной перспективе мы видим работу нашего "Росатома" по строительству в Приморском крае и в Хабаровском крае атомных электростанций", - добавил Кожемяко. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Финальной точкой в утверждении на новой должности должен стать указ президента РФ, до этого Кожемяко продолжит работу на прежнем посту.

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россия, дальний восток, приморский край, приморье, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин, госдума, росатом