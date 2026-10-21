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Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,23 рубля
Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,23 рубля - 21.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,23 рубля
Курс юаня по итогам торгов среды уменьшился до 12,23 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T19:16+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов среды уменьшился до 12,23 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 12 копеек, закрыв торги на отметке 12,23 рубля.
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Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,23 рубля
Курс юаня за день торгов на Мосбирже упал на 12 копеек, до 12,23 рубля