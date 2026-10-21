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Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,7%
Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,7% - 21.10.2026, ПРАЙМ
Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,7%
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 16 октября, опустились на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,7% -... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:49+0300
2026-10-21T17:49+0300
2026-10-21T18:17+0300
нефть
сша
энергетика
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 16 октября, опустились на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 412,5 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь на 0,8 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 27,6 миллиона баррелей с 26,6 миллиона.Запасы бензина сократились на 3 миллиона баррелей (на 1,4%) - до 205,3 миллиона. Ожидалось снижение на 0,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,7 миллиона баррелей (на 1,6%) - до 104,3 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение на 1,2 миллиона баррелей.
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нефть, сша
Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,7%
Коммерческие запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,7% - до 412,5 млн баррелей
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 16 октября, опустились на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 412,5 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь на 0,8 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 27,6 миллиона баррелей с 26,6 миллиона.
Запасы бензина сократились на 3 миллиона баррелей (на 1,4%) - до 205,3 миллиона. Ожидалось снижение на 0,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,7 миллиона баррелей (на 1,6%) - до 104,3 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение на 1,2 миллиона баррелей.