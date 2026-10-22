Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Saudi Aramco эвакуировала персонал из штаб-квартиры в Дахране, пишут СМИ - 22.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261022/aramco-874524587.html
Saudi Aramco эвакуировала персонал из штаб-квартиры в Дахране, пишут СМИ
Saudi Aramco эвакуировала персонал из штаб-квартиры в Дахране, пишут СМИ - 22.10.2026, ПРАЙМ
Saudi Aramco эвакуировала персонал из штаб-квартиры в Дахране, пишут СМИ
Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco эвакуировала сотрудников из штаб-квартиры в Дахране, персонал направлен работать удаленно,... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:18+0300
2026-10-22T16:18+0300
нефть
бизнес
саудовская аравия
йемен
saudi aramco
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874524587.jpg?1792675085
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco эвакуировала сотрудников из штаб-квартиры в Дахране, персонал направлен работать удаленно, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Saudi Aramco эвакуировала сотрудников в Дахране в четверг, персонал попросили работать из дома", - говорится в сообщении. Отмечается, что это решение последовало после сигнала тревоги в штаб-квартире, однако его причины пока неизвестны. Согласно источнику, на который ссылается Блумберг, пока не ясно, как долго сотрудники компании будут работать дистанционно. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) на прошлой неделе заявляло об атаках на офис Saudi Aramco, нефтеперерабатывающий завод и аэропорт в Эр-Рияде. Агентство Рейтер передавало, что административное здание нефтяной компании Saudi Aramco в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии получило значительные повреждения в результате обстрела.
саудовская аравия
йемен
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, бизнес, саудовская аравия, йемен, saudi aramco
Нефть, Бизнес, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЙЕМЕН, Saudi Aramco
16:18 22.10.2026
 
Saudi Aramco эвакуировала персонал из штаб-квартиры в Дахране, пишут СМИ

Bloomberg: Saudi Aramco эвакуировала персонал из штаб-квартиры в Дахране

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco эвакуировала сотрудников из штаб-квартиры в Дахране, персонал направлен работать удаленно, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Saudi Aramco эвакуировала сотрудников в Дахране в четверг, персонал попросили работать из дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это решение последовало после сигнала тревоги в штаб-квартире, однако его причины пока неизвестны. Согласно источнику, на который ссылается Блумберг, пока не ясно, как долго сотрудники компании будут работать дистанционно.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) на прошлой неделе заявляло об атаках на офис Saudi Aramco, нефтеперерабатывающий завод и аэропорт в Эр-Рияде. Агентство Рейтер передавало, что административное здание нефтяной компании Saudi Aramco в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии получило значительные повреждения в результате обстрела.
 
НефтьБизнесСАУДОВСКАЯ АРАВИЯЙЕМЕНSaudi Aramco
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала