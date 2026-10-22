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Saudi Aramco эвакуировала персонал из штаб-квартиры в Дахране, пишут СМИ

Saudi Aramco эвакуировала персонал из штаб-квартиры в Дахране, пишут СМИ - 22.10.2026, ПРАЙМ

Saudi Aramco эвакуировала персонал из штаб-квартиры в Дахране, пишут СМИ

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco эвакуировала сотрудников из штаб-квартиры в Дахране, персонал направлен работать удаленно,... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:18+0300

2026-10-22T16:18+0300

2026-10-22T16:18+0300

нефть

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саудовская аравия

йемен

saudi aramco

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco эвакуировала сотрудников из штаб-квартиры в Дахране, персонал направлен работать удаленно, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Saudi Aramco эвакуировала сотрудников в Дахране в четверг, персонал попросили работать из дома", - говорится в сообщении. Отмечается, что это решение последовало после сигнала тревоги в штаб-квартире, однако его причины пока неизвестны. Согласно источнику, на который ссылается Блумберг, пока не ясно, как долго сотрудники компании будут работать дистанционно. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) на прошлой неделе заявляло об атаках на офис Saudi Aramco, нефтеперерабатывающий завод и аэропорт в Эр-Рияде. Агентство Рейтер передавало, что административное здание нефтяной компании Saudi Aramco в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии получило значительные повреждения в результате обстрела.

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нефть, бизнес, саудовская аравия, йемен, saudi aramco