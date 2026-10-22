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Банки выдали максимальное за два года количество кредитов наличными - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Банки выдали максимальное за два года количество кредитов наличными
Банки выдали максимальное за два года количество кредитов наличными - 22.10.2026, ПРАЙМ
Банки выдали максимальное за два года количество кредитов наличными
Российские банки в сентябре выдали максимальное за два года количество кредитов наличными - 2,42 миллиона, а их общая сумма достигла почти 472 миллиардов... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T08:21+0300
2026-10-22T08:21+0300
банки
финансы
россия
москва
кабардино-балкария
санкт-петербург
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российские банки в сентябре выдали максимальное за два года количество кредитов наличными - 2,42 миллиона, а их общая сумма достигла почти 472 миллиардов рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). "По данным ОКБ, в сентябре банки выдали россиянам максимальное за два года количество кредитов наличными – 2,42 миллиона. По сравнению с предыдущим месяцем количество выдач выросло на 3%: в августе было выдано 2,35 миллиона кредитов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в годовом выражении количество выдач выросло на 53% - в сентябре прошлого года банки выдали 1,58 миллиона таких кредитов. "Объем кредитования наличными в сентябре составил 471,94 миллиарда рублей, что на 4% ниже, чем в августе, когда он был равен 491,56 миллиарда рублей. В годовом выражении прирост объема кредитования в сегменте достиг 50%: в сентябре 2025 года банки выдали кредитов на 314,16 миллиарда рублей", - также говорится в сообщении. Средний размер кредита наличными в сентябре таким образом опустился до 195 тысяч рублей с 209 тысяч рублей в августе, сообщает ОКБ. А за год средний размер кредита наличными стал меньше на 4 тысячи рублей: в сентябре 2025 года он составлял 199 тысяч рублей. При этом средний срок кредитования в этом сегменте в сентябре составил 26 месяцев. Также сообщается, что за весь третий квартал было оформлено 7,02 миллиона кредитов наличными на общую сумму 1,45 триллиона рублей, а с начала года - 18,76 миллиона кредитов на 3,78 триллиона. Среднемесячный объем выдач составил 419,74 миллиарда рублей. Отмечается, что самые крупные кредиты наличными в сентябре выдавали жителям Москвы, в среднем 329 тысяч рублей, Кабардино-Балкарии – 292 тысячи - и Санкт-Петербурга, 290 тысяч рублей. "Спрос на кредиты продолжает расти: он был искусственно накоплен за последние два года, а ставки стали ниже. Однако возможности банков ограничены: макропруденциальные требования регулятора не смягчаются, а аудитория заемщиков с каждым месяцем становится все более закредитованной, что вынуждает кредиторов одобрять все меньшие суммы", - комментирует генеральный директор ОКБ Михаил Алексин. "Сентябрь 2026 года стал переломным для рынка кредитования наличными... Для самого прибыльного банковского продукта – кредитов наличными – сейчас наступил определяющий момент, который задаст вектор развития рынка на ближайшие месяцы", - подытожил он.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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банки, финансы, россия, москва, кабардино-балкария, санкт-петербург
Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Кабардино-Балкария, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
08:21 22.10.2026
 
Банки выдали максимальное за два года количество кредитов наличными

ОКБ: в сентябре банки выдали максимальное за два года количество кредитов наличными

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российские банки в сентябре выдали максимальное за два года количество кредитов наличными - 2,42 миллиона, а их общая сумма достигла почти 472 миллиардов рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
"По данным ОКБ, в сентябре банки выдали россиянам максимальное за два года количество кредитов наличными – 2,42 миллиона. По сравнению с предыдущим месяцем количество выдач выросло на 3%: в августе было выдано 2,35 миллиона кредитов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в годовом выражении количество выдач выросло на 53% - в сентябре прошлого года банки выдали 1,58 миллиона таких кредитов.
"Объем кредитования наличными в сентябре составил 471,94 миллиарда рублей, что на 4% ниже, чем в августе, когда он был равен 491,56 миллиарда рублей. В годовом выражении прирост объема кредитования в сегменте достиг 50%: в сентябре 2025 года банки выдали кредитов на 314,16 миллиарда рублей", - также говорится в сообщении.
Средний размер кредита наличными в сентябре таким образом опустился до 195 тысяч рублей с 209 тысяч рублей в августе, сообщает ОКБ. А за год средний размер кредита наличными стал меньше на 4 тысячи рублей: в сентябре 2025 года он составлял 199 тысяч рублей. При этом средний срок кредитования в этом сегменте в сентябре составил 26 месяцев.
Также сообщается, что за весь третий квартал было оформлено 7,02 миллиона кредитов наличными на общую сумму 1,45 триллиона рублей, а с начала года - 18,76 миллиона кредитов на 3,78 триллиона. Среднемесячный объем выдач составил 419,74 миллиарда рублей.
Отмечается, что самые крупные кредиты наличными в сентябре выдавали жителям Москвы, в среднем 329 тысяч рублей, Кабардино-Балкарии – 292 тысячи - и Санкт-Петербурга, 290 тысяч рублей.
"Спрос на кредиты продолжает расти: он был искусственно накоплен за последние два года, а ставки стали ниже. Однако возможности банков ограничены: макропруденциальные требования регулятора не смягчаются, а аудитория заемщиков с каждым месяцем становится все более закредитованной, что вынуждает кредиторов одобрять все меньшие суммы", - комментирует генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.
"Сентябрь 2026 года стал переломным для рынка кредитования наличными... Для самого прибыльного банковского продукта – кредитов наличными – сейчас наступил определяющий момент, который задаст вектор развития рынка на ближайшие месяцы", - подытожил он.
 
БанкиФинансыРОССИЯМОСКВАКабардино-БалкарияСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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