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Россия лидирует по числу обучающихся из Узбекистана в январе-сентябре - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Россия лидирует по числу обучающихся из Узбекистана в январе-сентябре
Россия лидирует по числу обучающихся из Узбекистана в январе-сентябре - 22.10.2026, ПРАЙМ
Россия лидирует по числу обучающихся из Узбекистана в январе-сентябре
Число уехавших на учебу за рубеж граждан Узбекистана в январе-сентябре снизилось на 33%, до 16,5 тысячи человек, Россия, принявшая 3 847 человек, вернула... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:18+0300
2026-10-22T16:22+0300
россия
общество
узбекистан
таджикистан
киргизия
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ТАШКЕНТ, 22 окт - ПРАЙМ. Число уехавших на учебу за рубеж граждан Узбекистана в январе-сентябре снизилось на 33%, до 16,5 тысячи человек, Россия, принявшая 3 847 человек, вернула лидерство среди стран в этом списке, сообщает национальный комитет по статистике. "В январе-сентябре 2026 года 16 522 гражданина Узбекистана выехали за границу с целью обучения. Этот показатель снизился на 8,1 тысячу человек, или на 33%, по сравнению с соответствующим периодом 2025 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. По данным статистики, за указанный период Россия вышла на первое место с показателем в 3 847 человек. В аналогичном прошлогоднем периоде узбекистанцы чаще всего выезжали на учебу в Таджикистан - 5 534 человека. Динамика не раскрывается. На втором месте в этом году - Киргизия, принявшая на обучение 2 809 человек, в тройку также вошла Южная Корея (2 118 учащихся). По итогам 2025 года число граждан Узбекистана, выехавших на учебу за рубеж, снизилось на 19%, почти до 29 тысяч человек, в том числе в Россию - почти на четверть, до 6,5 тысяч сограждан. В то же время российские учебные заведения остаются самыми востребованными у жителей страны, указали в ведомстве. Ранее опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что снижение числа узбекистанцев, отправляющихся на учебу в Россию и в другие страны, в частности, связно с увеличением набора студентов в самом Узбекистане, в том числе в филиалах российских и зарубежных вузов. Образование в России традиционно пользуется высоким спросом в республике. По данным российской стороны, число студентов из Узбекистана, обучающихся в российских вузах, превышает 60 тысяч. В Узбекистане также действуют филиалы 15 ведущих российских вузов, где обучаются более 20 тысяч студентов.
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192
40
192
40
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4.7
96
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россия, общество , узбекистан, таджикистан, киргизия
РОССИЯ, Общество , УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, КИРГИЗИЯ
16:18 22.10.2026 (обновлено: 16:22 22.10.2026)
 
Россия лидирует по числу обучающихся из Узбекистана в январе-сентябре

Россия в январе-сентябре вернула лидерство среди стран по числу обучающихся из Узбекистана

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ТАШКЕНТ, 22 окт - ПРАЙМ. Число уехавших на учебу за рубеж граждан Узбекистана в январе-сентябре снизилось на 33%, до 16,5 тысячи человек, Россия, принявшая 3 847 человек, вернула лидерство среди стран в этом списке, сообщает национальный комитет по статистике.
"В январе-сентябре 2026 года 16 522 гражданина Узбекистана выехали за границу с целью обучения. Этот показатель снизился на 8,1 тысячу человек, или на 33%, по сравнению с соответствующим периодом 2025 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По данным статистики, за указанный период Россия вышла на первое место с показателем в 3 847 человек. В аналогичном прошлогоднем периоде узбекистанцы чаще всего выезжали на учебу в Таджикистан - 5 534 человека. Динамика не раскрывается.
На втором месте в этом году - Киргизия, принявшая на обучение 2 809 человек, в тройку также вошла Южная Корея (2 118 учащихся).
По итогам 2025 года число граждан Узбекистана, выехавших на учебу за рубеж, снизилось на 19%, почти до 29 тысяч человек, в том числе в Россию - почти на четверть, до 6,5 тысяч сограждан. В то же время российские учебные заведения остаются самыми востребованными у жителей страны, указали в ведомстве.
Ранее опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что снижение числа узбекистанцев, отправляющихся на учебу в Россию и в другие страны, в частности, связно с увеличением набора студентов в самом Узбекистане, в том числе в филиалах российских и зарубежных вузов.
Образование в России традиционно пользуется высоким спросом в республике. По данным российской стороны, число студентов из Узбекистана, обучающихся в российских вузах, превышает 60 тысяч. В Узбекистане также действуют филиалы 15 ведущих российских вузов, где обучаются более 20 тысяч студентов.
 
РОССИЯОбществоУЗБЕКИСТАНТАДЖИКИСТАНКИРГИЗИЯ
 
 
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