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Россия лидирует по числу обучающихся из Узбекистана в январе-сентябре

Россия лидирует по числу обучающихся из Узбекистана в январе-сентябре - 22.10.2026, ПРАЙМ

Россия лидирует по числу обучающихся из Узбекистана в январе-сентябре

Число уехавших на учебу за рубеж граждан Узбекистана в январе-сентябре снизилось на 33%, до 16,5 тысячи человек, Россия, принявшая 3 847 человек, вернула... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:18+0300

2026-10-22T16:18+0300

2026-10-22T16:22+0300

россия

общество

узбекистан

таджикистан

киргизия

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ТАШКЕНТ, 22 окт - ПРАЙМ. Число уехавших на учебу за рубеж граждан Узбекистана в январе-сентябре снизилось на 33%, до 16,5 тысячи человек, Россия, принявшая 3 847 человек, вернула лидерство среди стран в этом списке, сообщает национальный комитет по статистике. "В январе-сентябре 2026 года 16 522 гражданина Узбекистана выехали за границу с целью обучения. Этот показатель снизился на 8,1 тысячу человек, или на 33%, по сравнению с соответствующим периодом 2025 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. По данным статистики, за указанный период Россия вышла на первое место с показателем в 3 847 человек. В аналогичном прошлогоднем периоде узбекистанцы чаще всего выезжали на учебу в Таджикистан - 5 534 человека. Динамика не раскрывается. На втором месте в этом году - Киргизия, принявшая на обучение 2 809 человек, в тройку также вошла Южная Корея (2 118 учащихся). По итогам 2025 года число граждан Узбекистана, выехавших на учебу за рубеж, снизилось на 19%, почти до 29 тысяч человек, в том числе в Россию - почти на четверть, до 6,5 тысяч сограждан. В то же время российские учебные заведения остаются самыми востребованными у жителей страны, указали в ведомстве. Ранее опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что снижение числа узбекистанцев, отправляющихся на учебу в Россию и в другие страны, в частности, связно с увеличением набора студентов в самом Узбекистане, в том числе в филиалах российских и зарубежных вузов. Образование в России традиционно пользуется высоким спросом в республике. По данным российской стороны, число студентов из Узбекистана, обучающихся в российских вузах, превышает 60 тысяч. В Узбекистане также действуют филиалы 15 ведущих российских вузов, где обучаются более 20 тысяч студентов.

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россия, общество , узбекистан, таджикистан, киргизия