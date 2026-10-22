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В восьми районах Донецка возобновили электроснабжение

В восьми районах Донецка возобновили электроснабжение - 22.10.2026, ПРАЙМ

В восьми районах Донецка возобновили электроснабжение

Электроснабжение возобновили в восьми из девяти районов Донецка после восстановительных работ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T17:46+0300

2026-10-22T17:46+0300

2026-10-22T17:46+0300

общество

донецк

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ДОНЕЦК, 22 окт - ПРАЙМ. Электроснабжение возобновили в восьми из девяти районов Донецка после восстановительных работ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Ворошиловском, Калининском, Куйбышевском, Петровском, Кировском, Ленинском, Буденновском и Пролетарском районах после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. В четверг днем глава города сообщал о частичном отключении электроснабжения во всех девяти районах Донецка.

донецк

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общество , донецк