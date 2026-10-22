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ЕАЭС защитит свою промышленность от возросших объемов импорта

ЕАЭС защитит свою промышленность от возросших объемов импорта - 22.10.2026, ПРАЙМ

ЕАЭС защитит свою промышленность от возросших объемов импорта

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) защитит свою промышленность от возросших объемов импорта, повысив ставки ввозных таможенных пошлин на товары с возросшим... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T17:07+0300

2026-10-22T17:07+0300

2026-10-22T17:07+0300

мировая экономика

евразийская экономическая комиссия

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) защитит свою промышленность от возросших объемов импорта, повысив ставки ввозных таможенных пошлин на товары с возросшим объемом поставок из-за существенного снижения импортных цен, сообщили в пресс-службе торгового блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). "ЕАЭС защитит свою промышленность от возросших объемов импорта. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение повысить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, по которым наблюдаются возросшие объемы поставок на фоне существенного снижения импортных цен", - говорится в пресс-релизе. Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования и будет действовать до конца сентября 2027 года. Повышение ставок до уровня связывания Всемирной торговой организации затронет, в частности, продукцию легкой промышленности, некоторые виды электроники и запорной арматуры, отметили в пресс-службе. "Мера направлена на защиту действующих производств в странах Евразийского экономического союза, сохранение рабочих мест, а также развитие промышленной кооперации и импортозамещения", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, евразийская экономическая комиссия, еаэс, вто