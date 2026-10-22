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ЕАЭС защитит свою промышленность от возросших объемов импорта - 22.10.2026, ПРАЙМ
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ЕАЭС защитит свою промышленность от возросших объемов импорта
ЕАЭС защитит свою промышленность от возросших объемов импорта - 22.10.2026, ПРАЙМ
ЕАЭС защитит свою промышленность от возросших объемов импорта
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) защитит свою промышленность от возросших объемов импорта, повысив ставки ввозных таможенных пошлин на товары с возросшим... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T17:07+0300
2026-10-22T17:07+0300
мировая экономика
евразийская экономическая комиссия
еаэс
вто
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) защитит свою промышленность от возросших объемов импорта, повысив ставки ввозных таможенных пошлин на товары с возросшим объемом поставок из-за существенного снижения импортных цен, сообщили в пресс-службе торгового блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). "ЕАЭС защитит свою промышленность от возросших объемов импорта. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение повысить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, по которым наблюдаются возросшие объемы поставок на фоне существенного снижения импортных цен", - говорится в пресс-релизе. Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования и будет действовать до конца сентября 2027 года. Повышение ставок до уровня связывания Всемирной торговой организации затронет, в частности, продукцию легкой промышленности, некоторые виды электроники и запорной арматуры, отметили в пресс-службе. "Мера направлена на защиту действующих производств в странах Евразийского экономического союза, сохранение рабочих мест, а также развитие промышленной кооперации и импортозамещения", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
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мировая экономика, евразийская экономическая комиссия, еаэс, вто
Мировая экономика, Евразийская экономическая комиссия, ЕАЭС, ВТО
17:07 22.10.2026
 
ЕАЭС защитит свою промышленность от возросших объемов импорта

Торговый блок ЕЭК повысил ставки ввозных таможенных пошлин на импортные товары

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) защитит свою промышленность от возросших объемов импорта, повысив ставки ввозных таможенных пошлин на товары с возросшим объемом поставок из-за существенного снижения импортных цен, сообщили в пресс-службе торгового блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"ЕАЭС защитит свою промышленность от возросших объемов импорта. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение повысить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, по которым наблюдаются возросшие объемы поставок на фоне существенного снижения импортных цен", - говорится в пресс-релизе.
Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования и будет действовать до конца сентября 2027 года.
Повышение ставок до уровня связывания Всемирной торговой организации затронет, в частности, продукцию легкой промышленности, некоторые виды электроники и запорной арматуры, отметили в пресс-службе.
"Мера направлена на защиту действующих производств в странах Евразийского экономического союза, сохранение рабочих мест, а также развитие промышленной кооперации и импортозамещения", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
 
Мировая экономикаЕвразийская экономическая комиссияЕАЭСВТО
 
 
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