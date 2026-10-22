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ЕАЭС защитит свою промышленность от возросших объемов импорта
ЕАЭС защитит свою промышленность от возросших объемов импорта - 22.10.2026, ПРАЙМ
ЕАЭС защитит свою промышленность от возросших объемов импорта
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) защитит свою промышленность от возросших объемов импорта, повысив ставки ввозных таможенных пошлин на товары с возросшим... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T17:07+0300
2026-10-22T17:07+0300
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мировая экономика
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) защитит свою промышленность от возросших объемов импорта, повысив ставки ввозных таможенных пошлин на товары с возросшим объемом поставок из-за существенного снижения импортных цен, сообщили в пресс-службе торгового блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"ЕАЭС защитит свою промышленность от возросших объемов импорта. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение повысить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, по которым наблюдаются возросшие объемы поставок на фоне существенного снижения импортных цен", - говорится в пресс-релизе.
Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования и будет действовать до конца сентября 2027 года.
Повышение ставок до уровня связывания Всемирной торговой организации затронет, в частности, продукцию легкой промышленности, некоторые виды электроники и запорной арматуры, отметили в пресс-службе.
"Мера направлена на защиту действующих производств в странах Евразийского экономического союза, сохранение рабочих мест, а также развитие промышленной кооперации и импортозамещения", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
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мировая экономика, евразийская экономическая комиссия, еаэс, вто
Мировая экономика, Евразийская экономическая комиссия, ЕАЭС, ВТО
ЕАЭС защитит свою промышленность от возросших объемов импорта
Торговый блок ЕЭК повысил ставки ввозных таможенных пошлин на импортные товары
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) защитит свою промышленность от возросших объемов импорта, повысив ставки ввозных таможенных пошлин на товары с возросшим объемом поставок из-за существенного снижения импортных цен, сообщили в пресс-службе торгового блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"ЕАЭС защитит свою промышленность от возросших объемов импорта. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение повысить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, по которым наблюдаются возросшие объемы поставок на фоне существенного снижения импортных цен", - говорится в пресс-релизе.
Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования и будет действовать до конца сентября 2027 года.
Повышение ставок до уровня связывания Всемирной торговой организации затронет, в частности, продукцию легкой промышленности, некоторые виды электроники и запорной арматуры, отметили в пресс-службе.
"Мера направлена на защиту действующих производств в странах Евразийского экономического союза, сохранение рабочих мест, а также развитие промышленной кооперации и импортозамещения", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.