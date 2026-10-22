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ФПК уточнит правила перевозки животных в поездах дальнего следования - 22.10.2026, ПРАЙМ
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ФПК уточнит правила перевозки животных в поездах дальнего следования
ФПК уточнит правила перевозки животных в поездах дальнего следования - 22.10.2026, ПРАЙМ
ФПК уточнит правила перевозки животных в поездах дальнего следования
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК) с 1 февраля 2027 года уточнит правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования, сообщила компания. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T17:55+0300
2026-10-22T17:55+0300
бизнес
федеральная пассажирская компания
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874529595.jpg?1792680956
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) с 1 февраля 2027 года уточнит правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования, сообщила компания. "С 1 февраля 2027 года мы уточняем правила перевозки питомцев в сопровождении владельцев в поездах дальнего следования", - говорится в сообщении. Отмечается, что в компанию все чаще поступают жалобы от пассажиров на перевозку домашних животных на местах, не предназначенных для этих целей. Перевозчик унифицирует допустимую высоту переноски: она не должна превышать 30 сантиметров, поскольку должна размещаться на местах для ручной клади. Если же высота переноски превышает 30 сантиметров, владелец сможет выкупить для питомца дополнительное место. При этом необходимо оформить бесплатный перевозочный документ на животное в кассе или прямо в поезде. Отмечается, что сумма трех измерений переноски по-прежнему не должна превышать 180 сантиметров. Она должна позволять питомцу лежать в естественной позе, вставать в полный рост, перемещаться и поворачиваться на 360 градусов.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, федеральная пассажирская компания
Бизнес, Федеральная пассажирская компания
17:55 22.10.2026
 
ФПК уточнит правила перевозки животных в поездах дальнего следования

ФПК с 1 февраля уточнит правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) с 1 февраля 2027 года уточнит правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования, сообщила компания.
"С 1 февраля 2027 года мы уточняем правила перевозки питомцев в сопровождении владельцев в поездах дальнего следования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в компанию все чаще поступают жалобы от пассажиров на перевозку домашних животных на местах, не предназначенных для этих целей.
Перевозчик унифицирует допустимую высоту переноски: она не должна превышать 30 сантиметров, поскольку должна размещаться на местах для ручной клади.
Если же высота переноски превышает 30 сантиметров, владелец сможет выкупить для питомца дополнительное место. При этом необходимо оформить бесплатный перевозочный документ на животное в кассе или прямо в поезде.
Отмечается, что сумма трех измерений переноски по-прежнему не должна превышать 180 сантиметров. Она должна позволять питомцу лежать в естественной позе, вставать в полный рост, перемещаться и поворачиваться на 360 градусов.
 
БизнесФедеральная пассажирская компания
 
 
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