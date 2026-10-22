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ФПК уточнит правила перевозки животных в поездах дальнего следования

ФПК уточнит правила перевозки животных в поездах дальнего следования - 22.10.2026, ПРАЙМ

ФПК уточнит правила перевозки животных в поездах дальнего следования

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК) с 1 февраля 2027 года уточнит правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования, сообщила компания. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T17:55+0300

2026-10-22T17:55+0300

2026-10-22T17:55+0300

бизнес

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) с 1 февраля 2027 года уточнит правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования, сообщила компания. "С 1 февраля 2027 года мы уточняем правила перевозки питомцев в сопровождении владельцев в поездах дальнего следования", - говорится в сообщении. Отмечается, что в компанию все чаще поступают жалобы от пассажиров на перевозку домашних животных на местах, не предназначенных для этих целей. Перевозчик унифицирует допустимую высоту переноски: она не должна превышать 30 сантиметров, поскольку должна размещаться на местах для ручной клади. Если же высота переноски превышает 30 сантиметров, владелец сможет выкупить для питомца дополнительное место. При этом необходимо оформить бесплатный перевозочный документ на животное в кассе или прямо в поезде. Отмечается, что сумма трех измерений переноски по-прежнему не должна превышать 180 сантиметров. Она должна позволять питомцу лежать в естественной позе, вставать в полный рост, перемещаться и поворачиваться на 360 градусов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, федеральная пассажирская компания