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В ГД рекомендовали принять законопроект о продаже вина через "Почту России"

В ГД рекомендовали принять законопроект о продаже вина через "Почту России" - 22.10.2026, ПРАЙМ

В ГД рекомендовали принять законопроект о продаже вина через "Почту России"

Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект о проведении эксперимента по дистанционной | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T11:40+0300

2026-10-22T11:40+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже российского вина через сайт "Почты России". Эксперимент предусматривает розничную продажу с использованием специализированного сайта "Почты России" вина, в том числе крепленого и игристого, которое произведено из винограда, выращенного в РФ. Согласно документу, производители вина смогут участвовать в эксперименте на добровольной основе. Для этого они должны будут обеспечить прямую поставку своей продукции потребителю через "Почту России", заключив с ней договор. А формировать и вести перечень таких производителей будет Минсельхоз РФ. Цели эксперимента Директор департамента таможенной политики и регулирования алкогольного и табачного рынков Минфина РФ Никита Золкин напомнил на заседании комитета, что законопроект подготовлен во исполнение поручения президента России. Эксперимент, по его словам, планируется провести, во-первых, в целях оценки эффективности госконтроля за розничной продажей алкогольной продукции дистанционным способом с использованием интернета, которая сейчас запрещена. Во-вторых, надо отработать взаимодействие органов госнадзора, добавил чиновник. "И третье, оценить возможность соблюдения запретов и ограничений, установленных для розничной продажи алкогольной продукции", - добавил глава департамента. При этом предусмотрен ряд ограничений. "Первый - это срочность, как любого эксперимента, - три года. Затем территория проведения - Москва и Московская область, с полномочиями правительства по распространению на иные территории", - пояснил он. Кроме того, в эксперименте будут участвовать только производители вина, которых определит Минсельхоз и которые должны напрямую осуществлять поставку потребителя посредством "Почты России", заявил Золкин. Также предусмотрена "безусловная фиксация в ЕГАИС каждой операции", и в целях исключения импульсивных покупок предусмотрена доставка вина не ранее 24 часов с момента заказа, добавил он. Положения законопроекта распространяются также на соответствующее вино, произведенное из винограда, выращенного на территориях государств - членов Евразийского экономического союза, при условии подтверждения места произрастания такого винограда в порядке, установленном правом ЕАЭС. Это делается для того, чтобы "избежать претензий от коллег по ЕАЭС, поскольку у нас договором о ЕАЭС предусмотрено, что во взаимной торговле не могут устанавливаться никакие барьеры", объяснил Золкин. Замечания комитета Думский комитет в свою очередь обратил внимание, что из текста законопроекта не ясно, на какое российское вино распространяется эксперимент: если на 100% произведенное из винограда, выращенного в РФ, следует использовать понятие "вино России", считает комитет. В законопроекте также отсутствуют положения о порядке подачи заявок и критериев отбора производителей вина, которое произведено из винограда, выращенного в странах ЕАЭС, считает он. Законопроект предусматривает утверждение правительством РФ порядка подачи заявок на участие в эксперименте и критериев отбора производителей российского вина для участия в нем. "А в отношении производителей вина, выращенного на территориях государств-членов ЕАЭС, порядок по формированию и ведению перечня производителей, допущенных к участию в эксперименте, а также порядок подачи заявок и критерии отбора производителей для участия в эксперименте законопроектом не установлены", - пояснил РИА Новости председатель комитета Максим Топилин. Первоначально предполагалось проведение эксперимента в период 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года. Однако, поскольку принятие законопроекта затянулось, ко второму чтению сроки проведения эксперимента будут уточнены. Комитет также поддержал принятие в первом чтении законопроекта, вносящего сопутствующие изменения в затон о госрегулировании производства и оборота алкоголя. На рассмотрение Госдумы оба законопроекта может быть вынесен в ноябре.

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