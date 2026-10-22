https://1prime.ru/20261022/iran-874519499.html

"Подушка безопасности" сдулась: Иран остался без нефтедолларов, пишет WSJ

"Подушка безопасности" сдулась: Иран остался без нефтедолларов, пишет WSJ - 22.10.2026, ПРАЙМ

"Подушка безопасности" сдулась: Иран остался без нефтедолларов, пишет WSJ

Иран остался без нефти для экспорта, распродав все запасы с танкеров за пределами Персидского залива, пишет The Wall Street Journal. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:15+0300

2026-10-22T15:15+0300

2026-10-22T15:15+0300

энергетика

нефть

иран

сша

китай

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/04/14/869301244_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3685f339971844375cd298fdef8b1b2.jpg

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Иран остался без нефти для экспорта, распродав все запасы с танкеров за пределами Персидского залива, пишет The Wall Street Journal."На протяжении большей части войны Иран располагал неоценимой подушкой безопасности: десятки танкеров, содержащих миллионы баррелей сырой нефти, которые стояли в безопасности в водах Азии", — отмечает издание.Тегеран постепенно продавал нефть Китаю, получая миллиарды, однако, по данным аналитиков Kpler, к середине октября запасы были полностью исчерпаны, поскольку морская блокада не позволила их пополнить.По заявлению Центрального командования США, блокада лишила Иран доходов от нефти минимум на 25 миллиардов долларов. В результате Тегерану будет сложнее восстанавливать разрушенные заводы и заменять уничтоженное вооружение.По данным Kpler, к началу войны в феврале Иран располагал около 135 миллионами баррелей нефти за рубежом — в основном у берегов Малайзии и Сингапура — стоимостью примерно 10 миллиардов долларов и более. Когда США в апреле впервые ввели блокаду, Иран продолжал продавать нефть из этих запасов, но они быстро таяли. После временного снятия блокады в июне Тегерану удалось нарастить резервы почти до 90 миллионов баррелей, но после ее повторного введения в июле они упали до менее миллиона баррелей к 5 октября, а затем полностью исчерпались.По словам руководителя отдела анализа рынка сырой нефти в Kpler Хомаюна Фалакшахи, продажа нефти обеспечивает около 30–40% доходов иранского правительства и является крупнейшим источником валюты. Иранский риал с начала июля упал на треть к доллару, что подстегнуло инфляцию."Ставка США заключается в том, что экономическое давление либо заставит режим вернуться к переговорам по ядерной сделке, либо спровоцирует внутренние протесты, с которыми руководству страны будет трудно справиться", — отметил Фалакшахи.При этом, по мнению аналитиков, обходные маршруты — например, доставка нефти по суше — не смогут в полной мере компенсировать морские поставки. Однако китайские платежи за иранскую нефть могут идти около двух месяцев, поэтому Тегеран еще может получать небольшие поступления от прошлых продаж.

https://1prime.ru/20261019/iran-874399437.html

иран

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, иран, сша, китай