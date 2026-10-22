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"Подушка безопасности" сдулась: Иран остался без нефтедолларов, пишет WSJ - 22.10.2026, ПРАЙМ
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"Подушка безопасности" сдулась: Иран остался без нефтедолларов, пишет WSJ
"Подушка безопасности" сдулась: Иран остался без нефтедолларов, пишет WSJ - 22.10.2026, ПРАЙМ
"Подушка безопасности" сдулась: Иран остался без нефтедолларов, пишет WSJ
Иран остался без нефти для экспорта, распродав все запасы с танкеров за пределами Персидского залива, пишет The Wall Street Journal. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:15+0300
2026-10-22T15:15+0300
энергетика
нефть
иран
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китай
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Иран остался без нефти для экспорта, распродав все запасы с танкеров за пределами Персидского залива, пишет The Wall Street Journal."На протяжении большей части войны Иран располагал неоценимой подушкой безопасности: десятки танкеров, содержащих миллионы баррелей сырой нефти, которые стояли в безопасности в водах Азии", — отмечает издание.Тегеран постепенно продавал нефть Китаю, получая миллиарды, однако, по данным аналитиков Kpler, к середине октября запасы были полностью исчерпаны, поскольку морская блокада не позволила их пополнить.По заявлению Центрального командования США, блокада лишила Иран доходов от нефти минимум на 25 миллиардов долларов. В результате Тегерану будет сложнее восстанавливать разрушенные заводы и заменять уничтоженное вооружение.По данным Kpler, к началу войны в феврале Иран располагал около 135 миллионами баррелей нефти за рубежом — в основном у берегов Малайзии и Сингапура — стоимостью примерно 10 миллиардов долларов и более. Когда США в апреле впервые ввели блокаду, Иран продолжал продавать нефть из этих запасов, но они быстро таяли. После временного снятия блокады в июне Тегерану удалось нарастить резервы почти до 90 миллионов баррелей, но после ее повторного введения в июле они упали до менее миллиона баррелей к 5 октября, а затем полностью исчерпались.По словам руководителя отдела анализа рынка сырой нефти в Kpler Хомаюна Фалакшахи, продажа нефти обеспечивает около 30–40% доходов иранского правительства и является крупнейшим источником валюты. Иранский риал с начала июля упал на треть к доллару, что подстегнуло инфляцию."Ставка США заключается в том, что экономическое давление либо заставит режим вернуться к переговорам по ядерной сделке, либо спровоцирует внутренние протесты, с которыми руководству страны будет трудно справиться", — отметил Фалакшахи.При этом, по мнению аналитиков, обходные маршруты — например, доставка нефти по суше — не смогут в полной мере компенсировать морские поставки. Однако китайские платежи за иранскую нефть могут идти около двух месяцев, поэтому Тегеран еще может получать небольшие поступления от прошлых продаж.
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нефть, иран, сша, китай
Энергетика, Нефть, ИРАН, США, КИТАЙ
15:15 22.10.2026
 
"Подушка безопасности" сдулась: Иран остался без нефтедолларов, пишет WSJ

WSJ: Иран распродал все запасы нефти с танкеров за пределами Персидского залива

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе
Танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Иран остался без нефти для экспорта, распродав все запасы с танкеров за пределами Персидского залива, пишет The Wall Street Journal.
"На протяжении большей части войны Иран располагал неоценимой подушкой безопасности: десятки танкеров, содержащих миллионы баррелей сырой нефти, которые стояли в безопасности в водах Азии", — отмечает издание.
Тегеран постепенно продавал нефть Китаю, получая миллиарды, однако, по данным аналитиков Kpler, к середине октября запасы были полностью исчерпаны, поскольку морская блокада не позволила их пополнить.
По заявлению Центрального командования США, блокада лишила Иран доходов от нефти минимум на 25 миллиардов долларов. В результате Тегерану будет сложнее восстанавливать разрушенные заводы и заменять уничтоженное вооружение.
По данным Kpler, к началу войны в феврале Иран располагал около 135 миллионами баррелей нефти за рубежом — в основном у берегов Малайзии и Сингапура — стоимостью примерно 10 миллиардов долларов и более. Когда США в апреле впервые ввели блокаду, Иран продолжал продавать нефть из этих запасов, но они быстро таяли. После временного снятия блокады в июне Тегерану удалось нарастить резервы почти до 90 миллионов баррелей, но после ее повторного введения в июле они упали до менее миллиона баррелей к 5 октября, а затем полностью исчерпались.
По словам руководителя отдела анализа рынка сырой нефти в Kpler Хомаюна Фалакшахи, продажа нефти обеспечивает около 30–40% доходов иранского правительства и является крупнейшим источником валюты. Иранский риал с начала июля упал на треть к доллару, что подстегнуло инфляцию.
"Ставка США заключается в том, что экономическое давление либо заставит режим вернуться к переговорам по ядерной сделке, либо спровоцирует внутренние протесты, с которыми руководству страны будет трудно справиться", — отметил Фалакшахи.
При этом, по мнению аналитиков, обходные маршруты — например, доставка нефти по суше — не смогут в полной мере компенсировать морские поставки. Однако китайские платежи за иранскую нефть могут идти около двух месяцев, поэтому Тегеран еще может получать небольшие поступления от прошлых продаж.
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