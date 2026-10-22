https://1prime.ru/20261022/livija-874508841.html
На западе Ливии неизвестные перекрыли нефтепровод
На западе Ливии неизвестные перекрыли нефтепровод - 22.10.2026, ПРАЙМ
На западе Ливии неизвестные перекрыли нефтепровод
Неизвестные перекрыли на западе Ливии нефтепровод, соединяющий месторождения Эль-Хамада и Эт-Тахара с нефтеприемной станцией в Эз-Завии, говорится в заявлении... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T12:23+0300
2026-10-22T12:23+0300
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нефть
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БЕЙРУТ, 22 окт — ПРАЙМ. Неизвестные перекрыли на западе Ливии нефтепровод, соединяющий месторождения Эль-Хамада и Эт-Тахара с нефтеприемной станцией в Эз-Завии, говорится в заявлении Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC).
"Национальная нефтяная корпорация сообщает о проникновении группы лиц на нефтеприемную станцию, принадлежащую компании Arabian Gulf Oil Company и расположенную рядом с нефтеперерабатывающим заводом в Эз-Завии. Они перекрыли запорный клапан в конце нефтепровода диаметром 18 дюймов, предназначенного для транспортировки и приема нефти, добываемой на месторождениях Эль-Хамада и Эт-Тахара", — написано в заявлении.
В корпорации подчеркнули, что действия неизвестных лиц не были согласованы с техническими и эксплуатационными службами компании.
По данным NOC, продолжительное перекрытие нефтепровода приведет к потере части добываемой нефти, негативно отразится на объемах производства и поставит под угрозу усилия по стабилизации нефтяной отрасли и увеличению добычи. Кроме того, это может привести к сокращению государственных доходов от экспорта нефти.
Национальная нефтяная корпорация призвала не допускать вмешательства в работу нефтяной инфраструктуры и потребовала от компетентных органов немедленно принять меры для открытия клапана и обеспечения безопасности объекта, чтобы специалисты могли восстановить нормальную работу нефтепровода.
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нефть, ливия, noc
На западе Ливии неизвестные перекрыли нефтепровод
Неизвестные перекрыли нефтепровод, соединяющий месторождения Эль-Хамада и Эт-Тахара
БЕЙРУТ, 22 окт — ПРАЙМ. Неизвестные перекрыли на западе Ливии нефтепровод, соединяющий месторождения Эль-Хамада и Эт-Тахара с нефтеприемной станцией в Эз-Завии, говорится в заявлении Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC).
"Национальная нефтяная корпорация сообщает о проникновении группы лиц на нефтеприемную станцию, принадлежащую компании Arabian Gulf Oil Company и расположенную рядом с нефтеперерабатывающим заводом в Эз-Завии. Они перекрыли запорный клапан в конце нефтепровода диаметром 18 дюймов, предназначенного для транспортировки и приема нефти, добываемой на месторождениях Эль-Хамада и Эт-Тахара", — написано в заявлении.
В корпорации подчеркнули, что действия неизвестных лиц не были согласованы с техническими и эксплуатационными службами компании.
По данным NOC, продолжительное перекрытие нефтепровода приведет к потере части добываемой нефти, негативно отразится на объемах производства и поставит под угрозу усилия по стабилизации нефтяной отрасли и увеличению добычи. Кроме того, это может привести к сокращению государственных доходов от экспорта нефти.
Национальная нефтяная корпорация призвала не допускать вмешательства в работу нефтяной инфраструктуры и потребовала от компетентных органов немедленно принять меры для открытия клапана и обеспечения безопасности объекта, чтобы специалисты могли восстановить нормальную работу нефтепровода.