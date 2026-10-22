https://1prime.ru/20261022/medvedev-874532493.html

МВД доработало законопроекты по системе набора иностранных работников

МВД доработало законопроекты по системе набора иностранных работников - 22.10.2026, ПРАЙМ

МВД доработало законопроекты по системе набора иностранных работников

МВД РФ доработало законопроекты для создания более эффективной системы организованного набора иностранных работников в России, сообщил зампред Совбеза РФ... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T19:27+0300

2026-10-22T19:27+0300

2026-10-22T19:27+0300

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дмитрий медведев

совбез

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. МВД РФ доработало законопроекты для создания более эффективной системы организованного набора иностранных работников в России, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Работа реестра контролируемых лиц, который ограничивает права нарушителей миграционного законодательства, обсуждалась на заседании межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам государственной миграционной политики. "Коснусь вопроса подготовки законодательных изменений, которые должны сформировать более эффективную систему организованного набора иностранных работников. Такая задача поставлена в ряде поручений президента и отражена в концепции государственной миграционной политики. Нужно все это довести до конца", - сказал Медведев на заседании. По его словам, Министерство внутренних дел доработало ранее подготовленный законопроект. "Нужно сформировать действенный механизм легализации правового статуса для тех, кто совершил незначительные нарушения в сфере миграции, и после уплаты предусмотренных штрафов и прохождения обязательных процедур, чтобы они тоже могли участвовать в трудовой деятельности", - добавил Медведев.Зампред Совбеза поставил задачу завершить эту работу в двухнедельный срок и попросил коллег из правительства подключиться к этому вопросу вместе с администрацией президента.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , дмитрий медведев, совбез, мвд