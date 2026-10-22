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Медведев призвал распространить опыт учета мигрантов через "Амину" - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Медведев призвал распространить опыт учета мигрантов через "Амину"
Медведев призвал распространить опыт учета мигрантов через "Амину" - 22.10.2026, ПРАЙМ
Медведев призвал распространить опыт учета мигрантов через "Амину"
Московский опыт учета мигрантов через приложение "Амина" должен быть распространен на всю Россию, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T19:10+0300
2026-10-22T19:14+0300
россия
общество
москва
дмитрий медведев
совбез
единая россия
мигранты
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Московский опыт учета мигрантов через приложение "Амина" должен быть распространен на всю Россию, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. В четверг прошло заседание межведомственной комиссии Совбеза по вопросам государственной миграционной политики. "Обсудили результаты эксперимента с московским приложением "Амина", которое упрощает учет иностранных граждан из безвизовых стран. В Москве и области система доказала свою эффективность. Этот опыт может быть поэтапно распространен на другие регионы России", - написал Медведев в своем канале на платформе "Макс".Он призвал совершенствовать процедуры включения в реестр контролируемых лиц и исключения из него, отметив, что он не должен быть камнем преткновения для законопослушных иностранцев."Новый механизм учета иностранных граждан дополняет систему мер по совершенствованию контроля в миграционной сфере, включая эксперимент по сбору биометрических данных при въезде в нашу страну. В совокупности это позволяет повысить эффективность противодействия правонарушениям и преступлениям", - отметил Медведев.Он добавил, что работа над реестром продолжится.С 1 сентября 2025 года граждане ряда стран, работающие в Москве и Подмосковье, должны установить мобильное приложение "Амина" - оно позволяет МВД получать оперативную информацию о местонахождении трудовых мигрантов.
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россия, общество , москва, дмитрий медведев, совбез, единая россия, мигранты
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Дмитрий Медведев, Совбез, Единая Россия, Мигранты
19:10 22.10.2026 (обновлено: 19:14 22.10.2026)
 
Медведев призвал распространить опыт учета мигрантов через "Амину"

Медведев: опыт учета мигрантов через приложение "Амина" надо распространить на всю Россию

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Московский опыт учета мигрантов через приложение "Амина" должен быть распространен на всю Россию, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В четверг прошло заседание межведомственной комиссии Совбеза по вопросам государственной миграционной политики.
"Обсудили результаты эксперимента с московским приложением "Амина", которое упрощает учет иностранных граждан из безвизовых стран. В Москве и области система доказала свою эффективность. Этот опыт может быть поэтапно распространен на другие регионы России", - написал Медведев в своем канале на платформе "Макс".
Он призвал совершенствовать процедуры включения в реестр контролируемых лиц и исключения из него, отметив, что он не должен быть камнем преткновения для законопослушных иностранцев.
"Новый механизм учета иностранных граждан дополняет систему мер по совершенствованию контроля в миграционной сфере, включая эксперимент по сбору биометрических данных при въезде в нашу страну. В совокупности это позволяет повысить эффективность противодействия правонарушениям и преступлениям", - отметил Медведев.
Он добавил, что работа над реестром продолжится.
С 1 сентября 2025 года граждане ряда стран, работающие в Москве и Подмосковье, должны установить мобильное приложение "Амина" - оно позволяет МВД получать оперативную информацию о местонахождении трудовых мигрантов.
 
РОССИЯОбществоМОСКВАДмитрий МедведевСовбезЕдиная РоссияМигранты
 
 
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