https://1prime.ru/20261022/mihelson-874511422.html
Михельсон заявил, что тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла
Михельсон заявил, что тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла - 22.10.2026, ПРАЙМ
Михельсон заявил, что тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла
Тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла из мировой повестки дня, отметил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в рамках Веронского евразийского... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:21+0300
2026-10-22T13:21+0300
2026-10-22T13:21+0300
нефть
леонид михельсон
новатэк
оон
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874511422.jpg?1792664461
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла из мировой повестки дня, отметил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в рамках Веронского евразийского экономического форума.
Он напомнил об энергетическом кризисе, связанном с "зеленой повесткой", "когда сначала все призывали прекратить инвестиции в углеводороды, а потом в 2021 году столкнулись с серьезным дефицитом энергоносителей и ростом цен".
"Хорошо, что в отношении хотя бы этого конкретного кризиса были сделаны выводы и тема отказа от углеводородов почти полностью исчезал из повестки дня. Сейчас ее нет даже в резолюциях климатических конференций ООН", - подчеркнул Михельсон.
Ранее в октябре глава "Новатэка" говорил РИА Новости, что ожидает сохранения мировых цен на газ к концу года на нынешних уровнях.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, леонид михельсон, новатэк, оон
Нефть, Леонид Михельсон, Новатэк, ООН
Михельсон заявил, что тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла
Михельсон: тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла из мировой повестки дня
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла из мировой повестки дня, отметил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в рамках Веронского евразийского экономического форума.
Он напомнил об энергетическом кризисе, связанном с "зеленой повесткой", "когда сначала все призывали прекратить инвестиции в углеводороды, а потом в 2021 году столкнулись с серьезным дефицитом энергоносителей и ростом цен".
"Хорошо, что в отношении хотя бы этого конкретного кризиса были сделаны выводы и тема отказа от углеводородов почти полностью исчезал из повестки дня. Сейчас ее нет даже в резолюциях климатических конференций ООН", - подчеркнул Михельсон.
Ранее в октябре глава "Новатэка" говорил РИА Новости, что ожидает сохранения мировых цен на газ к концу года на нынешних уровнях.