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Михельсон заявил, что тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла

Михельсон заявил, что тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла - 22.10.2026, ПРАЙМ

Михельсон заявил, что тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла

Тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла из мировой повестки дня, отметил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в рамках Веронского евразийского... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:21+0300

2026-10-22T13:21+0300

2026-10-22T13:21+0300

нефть

леонид михельсон

новатэк

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла из мировой повестки дня, отметил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в рамках Веронского евразийского экономического форума. Он напомнил об энергетическом кризисе, связанном с "зеленой повесткой", "когда сначала все призывали прекратить инвестиции в углеводороды, а потом в 2021 году столкнулись с серьезным дефицитом энергоносителей и ростом цен". "Хорошо, что в отношении хотя бы этого конкретного кризиса были сделаны выводы и тема отказа от углеводородов почти полностью исчезал из повестки дня. Сейчас ее нет даже в резолюциях климатических конференций ООН", - подчеркнул Михельсон. Ранее в октябре глава "Новатэка" говорил РИА Новости, что ожидает сохранения мировых цен на газ к концу года на нынешних уровнях.

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нефть, леонид михельсон, новатэк, оон