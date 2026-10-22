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Михельсон заявил, что тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Михельсон заявил, что тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла
Михельсон заявил, что тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла - 22.10.2026, ПРАЙМ
Михельсон заявил, что тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла
Тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла из мировой повестки дня, отметил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в рамках Веронского евразийского... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:21+0300
2026-10-22T13:21+0300
нефть
леонид михельсон
новатэк
оон
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла из мировой повестки дня, отметил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в рамках Веронского евразийского экономического форума. Он напомнил об энергетическом кризисе, связанном с "зеленой повесткой", "когда сначала все призывали прекратить инвестиции в углеводороды, а потом в 2021 году столкнулись с серьезным дефицитом энергоносителей и ростом цен". "Хорошо, что в отношении хотя бы этого конкретного кризиса были сделаны выводы и тема отказа от углеводородов почти полностью исчезал из повестки дня. Сейчас ее нет даже в резолюциях климатических конференций ООН", - подчеркнул Михельсон. Ранее в октябре глава "Новатэка" говорил РИА Новости, что ожидает сохранения мировых цен на газ к концу года на нынешних уровнях.
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нефть, леонид михельсон, новатэк, оон
Нефть, Леонид Михельсон, Новатэк, ООН
13:21 22.10.2026
 
Михельсон заявил, что тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла

Михельсон: тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла из мировой повестки дня

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Тема отказа от углеводородов почти полностью исчезла из мировой повестки дня, отметил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в рамках Веронского евразийского экономического форума.
Он напомнил об энергетическом кризисе, связанном с "зеленой повесткой", "когда сначала все призывали прекратить инвестиции в углеводороды, а потом в 2021 году столкнулись с серьезным дефицитом энергоносителей и ростом цен".
"Хорошо, что в отношении хотя бы этого конкретного кризиса были сделаны выводы и тема отказа от углеводородов почти полностью исчезал из повестки дня. Сейчас ее нет даже в резолюциях климатических конференций ООН", - подчеркнул Михельсон.
Ранее в октябре глава "Новатэка" говорил РИА Новости, что ожидает сохранения мировых цен на газ к концу года на нынешних уровнях.
 
НефтьЛеонид МихельсонНоватэкООН
 
 
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