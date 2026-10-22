https://1prime.ru/20261022/mihelson-874513590.html

Газ составляет четверть мирового энергобаланса, заявил Михельсон

Газ составляет четверть мирового энергобаланса, заявил Михельсон - 22.10.2026, ПРАЙМ

Газ составляет четверть мирового энергобаланса, заявил Михельсон

Газ составляет четверть от мирового энергобаланса, а его потребление растет на 1-2% в год, при этом торговля сжиженным природным газом (СПГ) - еще быстрее, на... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:51+0300

2026-10-22T13:51+0300

2026-10-22T13:51+0300

газ

нефть

леонид михельсон

новатэк

мэа

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Газ составляет четверть от мирового энергобаланса, а его потребление растет на 1-2% в год, при этом торговля сжиженным природным газом (СПГ) - еще быстрее, на 4%, рассказал глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон в рамках Веронского евразийского экономического форума. "Сегодня газ составляет четверть мирового энергобаланса, в среднем его потребление в мире растет на 1-2% в год, и гораздо быстрее растет торговля в сегменте сжиженного газа - это где-то плюс 4% ежегодно", - сказал он. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), который привел Михельсон, потребление газа до 2050 года будет только расти. Ранее в октябре глава "Новатэка" говорил РИА Новости, что ожидает сохранения мировых цен на газ к концу года на нынешних уровнях.

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газ, нефть, леонид михельсон, новатэк, мэа