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Потребность в импортном бензине снижается, заявили в Минэнерго

Потребность в импортном бензине снижается, заявили в Минэнерго - 22.10.2026, ПРАЙМ

Потребность в импортном бензине снижается, заявили в Минэнерго

Объем импортного бензина на внутреннем рынке России остается незначительным, потребность в нем снижается, сообщило Минэнерго. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T22:05+0300

2026-10-22T22:05+0300

2026-10-22T22:43+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Объем импортного бензина на внутреннем рынке России остается незначительным, потребность в нем снижается, сообщило Минэнерго. "В отдельно взятых СМИ, оперирующих не имеющей официального подтверждения информацией, 22 октября 2026 года получило распространение сообщение о возможном незначительном увеличении цен на автомобильное топливо из-за затрат на его импорт", - говорится в сообщении министерства. В ведомстве отметили, что российский топливный рынок насыщается за счет ввода в строй НПЗ после ремонтов и сезонного уменьшения потребления, что снижает цены."В этой связи министерство энергетики сообщает, что объем импортного бензина на внутреннем рынке Российской Федерации остается незначительным и потребность в нем снижается. Данный объем позволяет сбалансировать спрос и предложение топлива в России и не может оказывать существенного влияния на его среднюю цену", - уточняется в сообщении.В Минэнерго добавили, что продолжат держать на контроле обеспечение внутреннего рынка топливом и принимать необходимые меры для его насыщения.В настоящее время в России продолжает действовать механизм импортного демпфера, уточнило ведомство.Демпфирующий механизм заработал в России в 2019 году для сдерживания внутренних цен на топливо. Государство компенсирует компаниям часть разницы цен в случае, если экспортная стоимость бензина или дизельного топлива выше условной внутрироссийской (индикативной), указанной в Налоговом кодексе. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.На фоне перебоев с поставками топлива этим летом в России начал действовать демпфер на импортный бензин, а также с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года предусматривается выплата по механизму по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке. Кроме того, импортный демпфер был распространен на дизельное топливо и действует лишь в случае установления запрета на экспорт дизельного топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина.По данным Росстата, средняя розничная цена бензина в России за неделю с 13 по 19 октября снизилась на 0,8% - до 78,04 рубля за литр, дизтоплива - на 0,1%, до 86,58 рубля за литр. Кроме того, стоимость бензина на АЗС снизилась в 53 регионах России.Ранее в четверг правительство РФ сообщило, что на внутреннем рынке наблюдается положительная динамика по бензину и по дизтопливу, увеличено производство и формируются запасы. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России продолжить выявлять завышение цен на топливо в стране.В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, топливо, минэнерго рф, нефть, нпз