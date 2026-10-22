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В Минпромторге допустили замедление продаж "АвтоВАЗа" до конца года

В Минпромторге допустили замедление продаж "АвтоВАЗа" до конца года - 22.10.2026, ПРАЙМ

В Минпромторге допустили замедление продаж "АвтоВАЗа" до конца года

Темпы продаж и производства "АвтоВАЗа" до конца 2026 года могут замедлиться на 20-25% из-за приостановки действия программ льготного автокредитования, заявил... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:11+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Темпы продаж и производства "АвтоВАЗа" до конца 2026 года могут замедлиться на 20-25% из-за приостановки действия программ льготного автокредитования, заявил замглавы департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дмитрий Клементьев. "Понимаем то, что до конца года, с тем эффектом льготного автокредитования, который оно традиционно оказывает на легковой сегмент, продажи и, как следствие, производственные темпы нашего ведущего автопроизводителя в легковом сегменте "АвтоВАЗа" могут сокращаться примерно на 20-25%", - сказал он на совещании в Совете Федерации "О реализации текущих программ поддержки спроса в автомобильной промышленности". Минпромторг РФ в конце сентября сообщил о досрочном освоении бюджетных средств, заложенных в текущем году на реализацию программ льготного автокредитования и автолизинга в объеме 20 и 30 миллиардов соответственно. В связи с этим в текущем году действие данных инструментов остановлено, уточняли в министерстве. Вице-президент "АвтоВАЗа" Дмитрий Костромин в начала октября говорил, что компания не исключает снижения продаж автомобилей Lada в IV квартале на фоне остановки программ поддержки спроса. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от цены электромобиля в 35%, но не более 925 тысяч рублей; от цены автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) - 20%, а для жителей Дальнего Востока - 25%. Программа действует для медиков, работников образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов. Также она распространяется на семьи с двумя и более детьми - для них предусмотрена скидка 10%. На автомобили с ручным управлением для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, действует скидка 40%.

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бизнес, россия, дальний восток, автоваз, минпромторг, совет федерации, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra