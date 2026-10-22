Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве запустят биофармацевтическое производство препаратов от рака крови - 22.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261022/moskva-874525687.html
В Москве запустят биофармацевтическое производство препаратов от рака крови
В Москве запустят биофармацевтическое производство препаратов от рака крови - 22.10.2026, ПРАЙМ
В Москве запустят биофармацевтическое производство препаратов от рака крови
Биофармацевтическое производство уникальных препаратов от рака крови запустят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщили в... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:39+0300
2026-10-22T16:39+0300
бизнес
россия
еаэс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874525687.jpg?1792676367
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Биофармацевтическое производство уникальных препаратов от рака крови запустят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы. "Новое биофармацевтическое производство появится на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Соответствующее соглашение на II Московском инвестиционно-промышленном форуме подписали руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов и генеральный директор фармацевтической компании "АстраЗенека" Ирина Панарина", - говорится в сообщении. Отмечается, что "АстраЗенека" станет новым участником кластера и локализует полный цикл производства CAR-T препаратов - от подготовки клеточного материала до выпуска готового лекарства. "Уровень локализации составит около 90%", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Анатолия Гарбузова. По данным пресс-службы, новое высокотехнологичное производство будет максимально автоматизировано. Завод сможет выпускать более двух тысяч доз препаратов в год - это в 10 раз превышает текущие объемы применения CAR-T-терапии в России. Такой масштаб позволит не только закрывать потребности российского здравоохранения, но и в перспективе обеспечивать пациентов из стран ЕАЭС. На площадке планируется со временем развивать и другие передовые направления, включая технологии иммунотерапии рака на основе TCR-T. CAR-T-терапия — один из наиболее современных и сложных методов лечения онкологических заболеваний, при котором иммунные клетки пациента модифицируют так, чтобы они могли распознавать и уничтожать опухолевые клетки.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, еаэс
Бизнес, РОССИЯ, ЕАЭС
16:39 22.10.2026
 
В Москве запустят биофармацевтическое производство препаратов от рака крови

В ОЭЗ Москвы запустят биофармацевтическое производство уникальных препаратов от рака крови

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Биофармацевтическое производство уникальных препаратов от рака крови запустят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.
"Новое биофармацевтическое производство появится на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Соответствующее соглашение на II Московском инвестиционно-промышленном форуме подписали руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов и генеральный директор фармацевтической компании "АстраЗенека" Ирина Панарина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "АстраЗенека" станет новым участником кластера и локализует полный цикл производства CAR-T препаратов - от подготовки клеточного материала до выпуска готового лекарства.
"Уровень локализации составит около 90%", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Анатолия Гарбузова.
По данным пресс-службы, новое высокотехнологичное производство будет максимально автоматизировано. Завод сможет выпускать более двух тысяч доз препаратов в год - это в 10 раз превышает текущие объемы применения CAR-T-терапии в России. Такой масштаб позволит не только закрывать потребности российского здравоохранения, но и в перспективе обеспечивать пациентов из стран ЕАЭС. На площадке планируется со временем развивать и другие передовые направления, включая технологии иммунотерапии рака на основе TCR-T.
CAR-T-терапия — один из наиболее современных и сложных методов лечения онкологических заболеваний, при котором иммунные клетки пациента модифицируют так, чтобы они могли распознавать и уничтожать опухолевые клетки.
 
БизнесРОССИЯЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала