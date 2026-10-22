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В Москве запустят биофармацевтическое производство препаратов от рака крови

В Москве запустят биофармацевтическое производство препаратов от рака крови - 22.10.2026, ПРАЙМ

В Москве запустят биофармацевтическое производство препаратов от рака крови

Биофармацевтическое производство уникальных препаратов от рака крови запустят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщили в... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:39+0300

2026-10-22T16:39+0300

2026-10-22T16:39+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Биофармацевтическое производство уникальных препаратов от рака крови запустят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы. "Новое биофармацевтическое производство появится на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Соответствующее соглашение на II Московском инвестиционно-промышленном форуме подписали руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов и генеральный директор фармацевтической компании "АстраЗенека" Ирина Панарина", - говорится в сообщении. Отмечается, что "АстраЗенека" станет новым участником кластера и локализует полный цикл производства CAR-T препаратов - от подготовки клеточного материала до выпуска готового лекарства. "Уровень локализации составит около 90%", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Анатолия Гарбузова. По данным пресс-службы, новое высокотехнологичное производство будет максимально автоматизировано. Завод сможет выпускать более двух тысяч доз препаратов в год - это в 10 раз превышает текущие объемы применения CAR-T-терапии в России. Такой масштаб позволит не только закрывать потребности российского здравоохранения, но и в перспективе обеспечивать пациентов из стран ЕАЭС. На площадке планируется со временем развивать и другие передовые направления, включая технологии иммунотерапии рака на основе TCR-T. CAR-T-терапия — один из наиболее современных и сложных методов лечения онкологических заболеваний, при котором иммунные клетки пациента модифицируют так, чтобы они могли распознавать и уничтожать опухолевые клетки.

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