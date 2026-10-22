https://1prime.ru/20261022/napravlenija-874507019.html
Saudi Aramco прорабатывает новые направления для экспорта нефти
Saudi Aramco прорабатывает новые направления для экспорта нефти - 22.10.2026, ПРАЙМ
Saudi Aramco прорабатывает новые направления для экспорта нефти
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco прорабатывает новые направления для экспорта нефти, сообщил ее генеральный директор Амин Нассер. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T11:49+0300
2026-10-22T11:49+0300
2026-10-22T12:02+0300
нефть
бизнес
саудовская аравия
ормузский пролив
сша
saudi aramco
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ДОХА, 22 окт - ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco прорабатывает новые направления для экспорта нефти, сообщил ее генеральный директор Амин Нассер. "В настоящее время ведутся инженерные проработки новых экспортных направлений", - сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya Business. Нассер отметил, что в данное время компания использует три маршрута для экспорта нефти. Саудовская Аравия начала искать возможности для диверсификации поставок нефти на мировой рынок после закрытия Ормузского пролива из-за войны США и Ирана, а также нападений мятежников-хуситов из Йемена на ее танкеры в Красном море. Кроме того, хуситы несколько раз атаковали трубопровод от нефтяных месторождений на востоке королевства до портов на западе.
саудовская аравия
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нефть, бизнес, саудовская аравия, ормузский пролив, сша, saudi aramco
Нефть, Бизнес, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Ормузский пролив, США, Saudi Aramco
Saudi Aramco прорабатывает новые направления для экспорта нефти
Амин Нассер: Saudi Aramco прорабатывает новые направления для экспорта нефти
ДОХА, 22 окт - ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco прорабатывает новые направления для экспорта нефти, сообщил ее генеральный директор Амин Нассер.
"В настоящее время ведутся инженерные проработки новых экспортных направлений", - сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya Business.
Нассер отметил, что в данное время компания использует три маршрута для экспорта нефти.
Саудовская Аравия начала искать возможности для диверсификации поставок нефти на мировой рынок после закрытия Ормузского пролива из-за войны США и Ирана, а также нападений мятежников-хуситов из Йемена на ее танкеры в Красном море. Кроме того, хуситы несколько раз атаковали трубопровод от нефтяных месторождений на востоке королевства до портов на западе.