https://1prime.ru/20261022/napravlenija-874507019.html

Saudi Aramco прорабатывает новые направления для экспорта нефти

Saudi Aramco прорабатывает новые направления для экспорта нефти - 22.10.2026, ПРАЙМ

Saudi Aramco прорабатывает новые направления для экспорта нефти

Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco прорабатывает новые направления для экспорта нефти, сообщил ее генеральный директор Амин Нассер. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T11:49+0300

2026-10-22T11:49+0300

2026-10-22T12:02+0300

нефть

бизнес

саудовская аравия

ормузский пролив

сша

saudi aramco

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ДОХА, 22 окт - ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco прорабатывает новые направления для экспорта нефти, сообщил ее генеральный директор Амин Нассер. "В настоящее время ведутся инженерные проработки новых экспортных направлений", - сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya Business. Нассер отметил, что в данное время компания использует три маршрута для экспорта нефти. Саудовская Аравия начала искать возможности для диверсификации поставок нефти на мировой рынок после закрытия Ормузского пролива из-за войны США и Ирана, а также нападений мятежников-хуситов из Йемена на ее танкеры в Красном море. Кроме того, хуситы несколько раз атаковали трубопровод от нефтяных месторождений на востоке королевства до портов на западе.

саудовская аравия

ормузский пролив

сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, бизнес, саудовская аравия, ормузский пролив, сша, saudi aramco