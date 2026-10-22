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Цена барреля нефти марки Brent выросла до 110,02 доллара за баррель - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Цена барреля нефти марки Brent выросла до 110,02 доллара за баррель
Цена барреля нефти марки Brent выросла до 110,02 доллара за баррель - 22.10.2026, ПРАЙМ
Цена барреля нефти марки Brent выросла до 110,02 доллара за баррель
Мировые цены на нефть после открытия торгов перешли к росту, стоимость барреля марки Brent составила 110,02 доллара за баррель, следует из данных торгов. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T08:55+0300
2026-10-22T08:55+0300
нефть
рынок
сша
саудовская аравия
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после открытия торгов перешли к росту, стоимость барреля марки Brent составила 110,02 доллара за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 3.41 мск, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,10% относительно предыдущего закрытия, до 110,02 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI, по состоянию на 3.51 мск, росла на 0,91% - до 98,03. Ранее госдеп сообщил об эвакуации части персонала из посольства США в Саудовской Аравии, представительства в других странах региона решение не касается.
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нефть, рынок, сша, саудовская аравия
Нефть, Рынок, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
08:55 22.10.2026
 
Цена барреля нефти марки Brent выросла до 110,02 доллара за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent составила 110,02 доллара за баррель

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после открытия торгов перешли к росту, стоимость барреля марки Brent составила 110,02 доллара за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 3.41 мск, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,10% относительно предыдущего закрытия, до 110,02 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI, по состоянию на 3.51 мск, росла на 0,91% - до 98,03.
Ранее госдеп сообщил об эвакуации части персонала из посольства США в Саудовской Аравии, представительства в других странах региона решение не касается.
 
НефтьРынокСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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