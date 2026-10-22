https://1prime.ru/20261022/neft-874501045.html
Цена барреля нефти марки Brent выросла до 110,02 доллара за баррель
Цена барреля нефти марки Brent выросла до 110,02 доллара за баррель - 22.10.2026, ПРАЙМ
Цена барреля нефти марки Brent выросла до 110,02 доллара за баррель
Мировые цены на нефть после открытия торгов перешли к росту, стоимость барреля марки Brent составила 110,02 доллара за баррель, следует из данных торгов. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T08:55+0300
2026-10-22T08:55+0300
2026-10-22T08:55+0300
нефть
рынок
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после открытия торгов перешли к росту, стоимость барреля марки Brent составила 110,02 доллара за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 3.41 мск, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,10% относительно предыдущего закрытия, до 110,02 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI, по состоянию на 3.51 мск, росла на 0,91% - до 98,03. Ранее госдеп сообщил об эвакуации части персонала из посольства США в Саудовской Аравии, представительства в других странах региона решение не касается.
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нефть, рынок, сша, саудовская аравия
Нефть, Рынок, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Цена барреля нефти марки Brent выросла до 110,02 доллара за баррель
Стоимость барреля нефти марки Brent составила 110,02 доллара за баррель
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после открытия торгов перешли к росту, стоимость барреля марки Brent составила 110,02 доллара за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 3.41 мск, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,10% относительно предыдущего закрытия, до 110,02 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI, по состоянию на 3.51 мск, росла на 0,91% - до 98,03.
Ранее госдеп сообщил об эвакуации части персонала из посольства США
в Саудовской Аравии
, представительства в других странах региона решение не касается.