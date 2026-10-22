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Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 112 долларов
Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 112 долларов - 22.10.2026, ПРАЙМ
Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 112 долларов
Мировые цены на нефть растут в пределах 3% в четверг, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца мая поднялась выше 112 долларов, следует из данных... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T10:56+0300
2026-10-22T10:56+0300
2026-10-22T10:56+0300
нефть
торги
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пределах 3% в четверг, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца мая поднялась выше 112 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 10.45 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивало на 2,94% относительно предыдущего закрытия - до 112,02 доллара за баррель. Показатель впервые с 18 мая превышает отметку в 112 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 2,69% - до 99,76 доллара за баррель.
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нефть, торги
Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 112 долларов
Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 112 долларов впервые с 18 мая
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пределах 3% в четверг, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца мая поднялась выше 112 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.45 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивало на 2,94% относительно предыдущего закрытия - до 112,02 доллара за баррель. Показатель впервые с 18 мая превышает отметку в 112 долларов.
Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 2,69% - до 99,76 доллара за баррель.