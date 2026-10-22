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Цена на нефть Brent превысила 113 долларов за баррель

Цена на нефть Brent превысила 113 долларов за баррель - 22.10.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть Brent превысила 113 долларов за баррель

Мировые цены на нефть ускорили рост до 3-4%, стоимость марки Brent впервые с начала мая превысила 113 долларов за баррель, следует из данных торгов. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T21:05+0300

2026-10-22T21:05+0300

2026-10-22T21:05+0300

энергетика

нефть

wti

brent

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 3-4%, стоимость марки Brent впервые с начала мая превысила 113 долларов за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 20.51 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 4,06% относительно предыдущего закрытия - до 113,24 доллара за баррель. Показатель впервые с 5 мая превышает отметку в 113 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 2,97% - до 100,04 доллара за баррель.

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нефть, wti, brent