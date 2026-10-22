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Цена на нефть Brent превысила 113 долларов за баррель - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Цена на нефть Brent превысила 113 долларов за баррель
Цена на нефть Brent превысила 113 долларов за баррель - 22.10.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть Brent превысила 113 долларов за баррель
Мировые цены на нефть ускорили рост до 3-4%, стоимость марки Brent впервые с начала мая превысила 113 долларов за баррель, следует из данных торгов. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T21:05+0300
2026-10-22T21:05+0300
энергетика
нефть
wti
brent
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 3-4%, стоимость марки Brent впервые с начала мая превысила 113 долларов за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 20.51 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 4,06% относительно предыдущего закрытия - до 113,24 доллара за баррель. Показатель впервые с 5 мая превышает отметку в 113 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 2,97% - до 100,04 доллара за баррель.
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нефть, wti, brent
Энергетика, Нефть, WTI, Brent
21:05 22.10.2026
 
Цена на нефть Brent превысила 113 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 113 долларов за баррель впервые с 5 мая

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 3-4%, стоимость марки Brent впервые с начала мая превысила 113 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.51 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 4,06% относительно предыдущего закрытия - до 113,24 доллара за баррель. Показатель впервые с 5 мая превышает отметку в 113 долларов.
Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 2,97% - до 100,04 доллара за баррель.
 
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