https://1prime.ru/20261022/novatek-874512777.html
"Новатэк": удовлетворить спрос на газ в мире невозможно без российской базы
"Новатэк": удовлетворить спрос на газ в мире невозможно без российской базы - 22.10.2026, ПРАЙМ
"Новатэк": удовлетворить спрос на газ в мире невозможно без российской базы
Удовлетворение спроса на газ в мире в будущем невозможно без российской минерально-сырьевой базы, заявил глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:44+0300
2026-10-22T13:44+0300
2026-10-22T13:44+0300
газ
нефть
леонид михельсон
новатэк
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Удовлетворение спроса на газ в мире в будущем невозможно без российской минерально-сырьевой базы, заявил глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон. "Обеспечить растущий спрос (в мире на газ - ред.) будет крайне сложной задачей. И без ресурсной российской базы, мы считаем, она просто не решаема с геологической точки зрения", - сказал он в ходе выступления на Веронском евразийском экономическом форуме.
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газ, нефть, леонид михельсон, новатэк
Газ, Нефть, Леонид Михельсон, Новатэк
"Новатэк": удовлетворить спрос на газ в мире невозможно без российской базы
Михельсон: удовлетворение спроса на газ в мире невозможно без российской минеральной базы
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Удовлетворение спроса на газ в мире в будущем невозможно без российской минерально-сырьевой базы, заявил глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон.
"Обеспечить растущий спрос (в мире на газ - ред.) будет крайне сложной задачей. И без ресурсной российской базы, мы считаем, она просто не решаема с геологической точки зрения", - сказал он в ходе выступления на Веронском евразийском экономическом форуме.