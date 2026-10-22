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"Новатэк": удовлетворить спрос на газ в мире невозможно без российской базы

"Новатэк": удовлетворить спрос на газ в мире невозможно без российской базы - 22.10.2026, ПРАЙМ

"Новатэк": удовлетворить спрос на газ в мире невозможно без российской базы

Удовлетворение спроса на газ в мире в будущем невозможно без российской минерально-сырьевой базы, заявил глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:44+0300

2026-10-22T13:44+0300

2026-10-22T13:44+0300

газ

нефть

леонид михельсон

новатэк

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Удовлетворение спроса на газ в мире в будущем невозможно без российской минерально-сырьевой базы, заявил глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон. "Обеспечить растущий спрос (в мире на газ - ред.) будет крайне сложной задачей. И без ресурсной российской базы, мы считаем, она просто не решаема с геологической точки зрения", - сказал он в ходе выступления на Веронском евразийском экономическом форуме.

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газ, нефть, леонид михельсон, новатэк