https://1prime.ru/20261022/obmelenie-874522143.html
Обмеление Каспия создает риски для нефтегазовой отрасли, заявил эксперт
Обмеление Каспия создает риски для нефтегазовой отрасли, заявил эксперт - 22.10.2026, ПРАЙМ
Обмеление Каспия создает риски для нефтегазовой отрасли, заявил эксперт
Обмеление Каспия создает риски для нефтегазовой инфраструктуры всех пяти прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении, заявил... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:44+0300
2026-10-22T15:44+0300
2026-10-22T15:47+0300
нефть
туркмения
каспийское море
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АШХАБАД, 22 окт - ПРАЙМ. Обмеление Каспия создает риски для нефтегазовой инфраструктуры всех пяти прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении, заявил директор Института Каспийского моря при правительстве Туркмении Мырат Атаджанов. "Актуальным вопросом является обмеление Каспийского моря, и это общий вызов для всех пяти прикаспийских государств, который затрагивает не только состояние прибрежных территорий, но и функционирование нефтегазовой инфраструктуры", - сказал он на международной конференции "Нефть и газ Туркмении - 2026" "Изменение глубин и конфигурации береговой линии может создавать дополнительные риски и создает их для прибрежных производственных объектов, подходных каналов, портовой инфраструктуры, а также для эксплуатации морских платформ, подводных трубопроводов и других офшорных сооружений", - пояснил директор института. По словам Атаджанова, последствия обмеления в разных районах моря могут различаться. Научные оценки, подчеркнул он, должны включать различные сценарии изменения уровня моря, анализ уязвимости инфраструктуры и разработку адаптационных мер. Это позволит заранее учитывать новые условия при проектировании объектов, выборе технических решений и планировании производственной деятельности. Он напомнил, что главы прикаспийских государств 9 октября на первом Каспийском экологическом саммите приняли решение о создании комиссии по вопросам обмеления Каспийского моря. По мнению Атаджанова, работа комиссии должна опираться на объективные научные данные и согласованные подходы пяти стран. Важной практической задачей комиссии и экспертных групп при ней он назвал формирование общей научной базы: согласование методов наблюдений, обмен результатами измерений, сопоставление прогнозов и разработку рекомендаций по адаптации инфраструктуры к изменению уровня моря.
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нефть, туркмения, каспийское море, каспий
Нефть, ТУРКМЕНИЯ, Каспийское море, КАСПИЙ
Обмеление Каспия создает риски для нефтегазовой отрасли, заявил эксперт
Атаджанов: обмеление Каспия создает риски для нефтегазовой отрасли всех пяти стран региона
АШХАБАД, 22 окт - ПРАЙМ. Обмеление Каспия создает риски для нефтегазовой инфраструктуры всех пяти прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении, заявил директор Института Каспийского моря при правительстве Туркмении Мырат Атаджанов.
"Актуальным вопросом является обмеление Каспийского моря, и это общий вызов для всех пяти прикаспийских государств, который затрагивает не только состояние прибрежных территорий, но и функционирование нефтегазовой инфраструктуры", - сказал он на международной конференции "Нефть и газ Туркмении - 2026"
"Изменение глубин и конфигурации береговой линии может создавать дополнительные риски и создает их для прибрежных производственных объектов, подходных каналов, портовой инфраструктуры, а также для эксплуатации морских платформ, подводных трубопроводов и других офшорных сооружений", - пояснил директор института.
По словам Атаджанова, последствия обмеления в разных районах моря могут различаться. Научные оценки, подчеркнул он, должны включать различные сценарии изменения уровня моря, анализ уязвимости инфраструктуры и разработку адаптационных мер. Это позволит заранее учитывать новые условия при проектировании объектов, выборе технических решений и планировании производственной деятельности.
Он напомнил, что главы прикаспийских государств 9 октября на первом Каспийском экологическом саммите приняли решение о создании комиссии по вопросам обмеления Каспийского моря. По мнению Атаджанова, работа комиссии должна опираться на объективные научные данные и согласованные подходы пяти стран.
Важной практической задачей комиссии и экспертных групп при ней он назвал формирование общей научной базы: согласование методов наблюдений, обмен результатами измерений, сопоставление прогнозов и разработку рекомендаций по адаптации инфраструктуры к изменению уровня моря.