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В Париже ввели комендантский час в двух зонах города
В Париже ввели комендантский час в двух зонах города - 22.10.2026, ПРАЙМ
В Париже ввели комендантский час в двух зонах города
Частичный комендантский час был введен в отношении площади Республики, где обычно проходят демонстрации, и района квартала Аль в Париже в ночное время суток на... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T22:36+0300
2026-10-22T22:36+0300
2026-10-22T22:36+0300
общество
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ПАРИЖ, 22 окт - ПРАЙМ. Частичный комендантский час был введен в отношении площади Республики, где обычно проходят демонстрации, и района квартала Аль в Париже в ночное время суток на период с 22 по 25 октября, сообщила префектура полиции французской столицы. Ранее подобные ограничения уже вводились в ночь на вторник, среду и четверг. "(Префект полиции Парижа – ред.) издал постановление о введении комендантского часа, запрещающее пребывание как совершеннолетних, так и несовершеннолетних в районе площади Республики и квартала Аль с 23.00 до 06.00 следующего дня (00.00-07.00 мск – ред.) с 22 по 25 октября", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в социальной сети Х. Префектура полиции французской столицы отметила, что это решение было принято в соответствии с указаниями премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню и министра внутренних дел республики Лорана Нуньеса. Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек. Французские правоохранители применяли против участников протестов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
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общество , париж, франция, себастьян лекорню
Общество , Париж, ФРАНЦИЯ, Себастьян Лекорню
В Париже ввели комендантский час в двух зонах города
Полиция Парижа ввела комендантский час в двух зонах города с 22 по 25 октября
ПАРИЖ, 22 окт - ПРАЙМ. Частичный комендантский час был введен в отношении площади Республики, где обычно проходят демонстрации, и района квартала Аль в Париже в ночное время суток на период с 22 по 25 октября, сообщила префектура полиции французской столицы.
Ранее подобные ограничения уже вводились в ночь на вторник, среду и четверг.
"(Префект полиции Парижа – ред.) издал постановление о введении комендантского часа, запрещающее пребывание как совершеннолетних, так и несовершеннолетних в районе площади Республики и квартала Аль с 23.00 до 06.00 следующего дня (00.00-07.00 мск – ред.) с 22 по 25 октября", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в социальной сети Х.
Префектура полиции французской столицы отметила, что это решение было принято в соответствии с указаниями премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню и министра внутренних дел республики Лорана Нуньеса.
Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы.
Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек. Французские правоохранители применяли против участников протестов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.