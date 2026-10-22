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Грузооборот портов Приморья за восемь лет достиг 160 миллионов тонн

Грузооборот портов Приморья за восемь лет достиг 160 миллионов тонн - 22.10.2026, ПРАЙМ

Грузооборот портов Приморья за восемь лет достиг 160 миллионов тонн

Грузооборот портов Приморья за годы работы губернатора Олега Кожемяко, то есть за восемь лет, достиг более чем 160 миллионов тонн, сообщает краевое... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T09:30+0300

2026-10-22T09:30+0300

2026-10-22T09:30+0300

бизнес

россия

приморье

китай

олег кожемяко

владимир путин

михаил мишустин

сск "звезда"

госдума

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ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – ПРАЙМ. Грузооборот портов Приморья за годы работы губернатора Олега Кожемяко, то есть за восемь лет, достиг более чем 160 миллионов тонн, сообщает краевое правительство. Кожемяко стал губернатором Приморья в сентябре 2018 года. "За восемь лет его руководства Приморье вышло на принципиально новый уровень экономического развития. Грузооборот морских портов Приморья уже достиг более 160 миллионов тонн. Это 60% от всего грузооборота дальневосточных портов и почти пятая часть общероссийского показателя. Через 74 терминала региона обеспечивается торговля с более чем 100 странами мира", - говорится в сообщении. Отмечается, что сегодня ежегодный контейнерный оборот портов края превышает 2,3 миллиона единиц, что составляет почти 50% от всего морского контейнерного оборота России. Владивостокский морской торговый порт уже шесть лет остается лидером по контейнерообороту в России. В последние годы в Приморье развивается сеть портов и транспортных центров. Например, начал работу порт Суходол, перевалка там достигла 1 миллиона тонн грузов. Развивается порт Восточный в Находке. В портфеле ССК "Звезда" - 64 судна. Кроме того, возводится новая судоверфь "Приморская", которая сможет строить до 12 судов в год. В Приморье создается кластер судостроения и судоремонта: туда вошли тихоокеанские верфи, заводы "Бриз ПАМП", "Союз ремонт", "Варяг", "Аскольд. Кроме того, по данным властей, в последние два года идет модернизация приграничной инфраструктуры. Ключевые пункты пропуска с Китаем "Пограничный" и "Краскино" уже введены в эксплуатацию. В конце следующего года планируется открытие обновленного пункта пропуска "Марково". Также пройдет реконструкция пункта пропуска "Полтавка". В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения о кадровых перестановках в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановление об утверждении Кожемяко на должность. Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать президентский указ, до этого он продолжит работу на прежнем посту.

приморье

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, приморье, китай, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин, сск "звезда", госдума