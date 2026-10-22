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В Приморье за восемь лет вырос валовый региональный продукт

В Приморье за восемь лет вырос валовый региональный продукт - 22.10.2026, ПРАЙМ

В Приморье за восемь лет вырос валовый региональный продукт

Валовый региональный продукт Приморья вырос почти в два с половиной раза за годы работы губернатором Олега Кожемяко, то есть за восемь лет, а инвестиции... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T09:27+0300

2026-10-22T09:27+0300

2026-10-22T09:27+0300

бизнес

россия

приморье

олег кожемяко

владимир путин

михаил мишустин

госдума

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ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – ПРАЙМ. Валовый региональный продукт Приморья вырос почти в два с половиной раза за годы работы губернатором Олега Кожемяко, то есть за восемь лет, а инвестиции увеличились в 3,6 раза, сообщает краевое правительство. Кожемяко стал губернатором Приморья в сентябре 2018 года. "За восемь лет его руководства Приморье вышло на принципиально новый уровень экономического развития. Валовой региональный продукт вырос почти в два с половиной раза, регион укрепился как ключевой транспортно-логистический узел Дальнего Востока", - говорится в сообщении. Отмечается, что сегодня край лидирует в Дальневосточном федеральном округе по привлечению инвестиций и занимает девятое место в национальном рейтинге инвестиционного климата, тогда как в 2018 году Приморье было на 76-й строчке. Инвестиции в экономику края с 2018 года выросли почти в 3,6 раза в номинальном выражении - с 144,5 миллиарда рублей до 522 миллиардов рублей в 2025 году. А за первое полугодие текущего года сумма вложений достигла почти 220 миллиардов рублей, около 70% из них - это инвестиции частного бизнеса. В Приморье сегодня действует ряд мер поддержки для предпринимателей, в том числе это льготные кредиты, программы госгарантий и помощь в распространении продукции, заключается в сообщении. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения о кадровых перестановках в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановление об утверждении Кожемяко на должность. Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать президентский указ, до этого он продолжит работу на прежнем посту.

приморье

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бизнес, россия, приморье, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин, госдума