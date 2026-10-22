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Все девять районов Донецка частично обесточены
Все девять районов Донецка частично обесточены - 22.10.2026, ПРАЙМ
Все девять районов Донецка частично обесточены
Все девять районов Донецка частично обесточены, идут работы по восстановлению электроснабжению, сообщил глава города Алексей Кулемзин. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:49+0300
2026-10-22T14:49+0300
2026-10-22T14:49+0300
общество
донецк
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ДОНЕЦК, 22 окт – ПРАЙМ. Все девять районов Донецка частично обесточены, идут работы по восстановлению электроснабжению, сообщил глава города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично обесточены Ворошиловский, Киевский, Калининский, Куйбышевский, Петровский, Кировский, Ленинский, Буденновский и Пролетарский районы", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что уже проводятся работы по восстановлению электроснабжения.
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общество , донецк
Все девять районов Донецка частично обесточены
Кулемзин: все девять районов Донецка частично обесточены
ДОНЕЦК, 22 окт – ПРАЙМ. Все девять районов Донецка частично обесточены, идут работы по восстановлению электроснабжению, сообщил глава города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично обесточены Ворошиловский, Киевский, Калининский, Куйбышевский, Петровский, Кировский, Ленинский, Буденновский и Пролетарский районы", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что уже проводятся работы по восстановлению электроснабжения.