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Все девять районов Донецка частично обесточены

Все девять районов Донецка частично обесточены - 22.10.2026, ПРАЙМ

Все девять районов Донецка частично обесточены

Все девять районов Донецка частично обесточены, идут работы по восстановлению электроснабжению, сообщил глава города Алексей Кулемзин. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T14:49+0300

2026-10-22T14:49+0300

2026-10-22T14:49+0300

общество

донецк

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ДОНЕЦК, 22 окт – ПРАЙМ. Все девять районов Донецка частично обесточены, идут работы по восстановлению электроснабжению, сообщил глава города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично обесточены Ворошиловский, Киевский, Калининский, Куйбышевский, Петровский, Кировский, Ленинский, Буденновский и Пролетарский районы", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Он отметил, что уже проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

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общество , донецк