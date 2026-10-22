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Россия в январе-сентябре увеличила экспорт водки в Грузию

Россия в январе-сентябре увеличила экспорт водки в Грузию - 22.10.2026, ПРАЙМ

Россия в январе-сентябре увеличила экспорт водки в Грузию

Россия в январе-сентябре увеличила экспорт водки в Грузию до 1,6 миллиона долларов, что стало новым историческим максимумом, следует из данных грузинской... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T00:28+0300

2026-10-22T00:28+0300

2026-10-22T00:28+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре увеличила экспорт водки в Грузию до 1,6 миллиона долларов, что стало новым историческим максимумом, следует из данных грузинской таможни, которые изучило РИА Новости. Поставки за год выросли в 4,4 раза. Предыдущий максимум был в 2024 году - тогда за аналогичный период экспорт составил 441,6 тысячи долларов. Россия является вторым основным поставщиком водки на грузинский рынок, уступая лишь Азербайджану (1,8 миллиона долларов). Также в пятерку основных экспортеров этого алкоголя в Грузию входят Киргизия (929,4 тысячи долларов), Армения (663,8 тысячи) и США (355 тысяч).

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россия, бизнес, азербайджан, грузия, киргизия