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Россия и Индонезия работают над расширением использования нацвалют

Россия и Индонезия работают над расширением использования нацвалют - 22.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Индонезия работают над расширением использования нацвалют

Россия и Индонезия работают над расширением использования национальных валют во взаимных расчетах, сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T07:32+0300

2026-10-22T07:32+0300

2026-10-22T07:32+0300

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ДЖАКАРТА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия и Индонезия работают над расширением использования национальных валют во взаимных расчетах, сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев. "На правительственном уровне, на уровне межправкомиссии ведется соответствующая работа с тем, чтобы бизнес-сообщество больше доверяло друг другу, восстанавливало корреспондентские счета, что последовательно будет вести к росту национальных валют в структуре взаиморасчетов", - рассказал Груздев. Ранее замминистра в беседе с РИА Новости назвал абсолютно реалистичной поставленную президентом Индонезии Прабово Субианто на Восточном экономическом форуме цель удвоить взаимный товарооборот. По словам Груздева, реализация совместных проектов позволит не только достичь этой цели, но и существенно превысить планируемые показатели. По российским данным, которые привел замминистра, в 2025 году товарооборот двух стран вырос почти на 13% и составил 4,8 миллиардов долларов. Центральный банк Индонезии в начале октября призвал бизнес активнее использовать национальные валюты в трансграничных расчетах для снижения зависимости от доллара.

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россия, рынок, индонезия, прабово субианто, центральные банки, центральный банк