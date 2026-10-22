https://1prime.ru/20261022/rossija-874499504.html
Россия и Индонезия работают над расширением использования нацвалют
Россия и Индонезия работают над расширением использования нацвалют - 22.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Индонезия работают над расширением использования нацвалют
Россия и Индонезия работают над расширением использования национальных валют во взаимных расчетах, сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T07:32+0300
2026-10-22T07:32+0300
2026-10-22T07:32+0300
россия
рынок
индонезия
прабово субианто
центральные банки
центральный банк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874499504.jpg?1792643567
ДЖАКАРТА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия и Индонезия работают над расширением использования национальных валют во взаимных расчетах, сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев.
"На правительственном уровне, на уровне межправкомиссии ведется соответствующая работа с тем, чтобы бизнес-сообщество больше доверяло друг другу, восстанавливало корреспондентские счета, что последовательно будет вести к росту национальных валют в структуре взаиморасчетов", - рассказал Груздев.
Ранее замминистра в беседе с РИА Новости назвал абсолютно реалистичной поставленную президентом Индонезии Прабово Субианто на Восточном экономическом форуме цель удвоить взаимный товарооборот.
По словам Груздева, реализация совместных проектов позволит не только достичь этой цели, но и существенно превысить планируемые показатели.
По российским данным, которые привел замминистра, в 2025 году товарооборот двух стран вырос почти на 13% и составил 4,8 миллиардов долларов.
Центральный банк Индонезии в начале октября призвал бизнес активнее использовать национальные валюты в трансграничных расчетах для снижения зависимости от доллара.
индонезия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рынок, индонезия, прабово субианто, центральные банки, центральный банк
РОССИЯ, Рынок, ИНДОНЕЗИЯ, Прабово Субианто, центральные банки, Центральный банк
Россия и Индонезия работают над расширением использования нацвалют
Груздев: Россия и Индонезия работают над расширением использования национальных валют
ДЖАКАРТА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия и Индонезия работают над расширением использования национальных валют во взаимных расчетах, сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев.
"На правительственном уровне, на уровне межправкомиссии ведется соответствующая работа с тем, чтобы бизнес-сообщество больше доверяло друг другу, восстанавливало корреспондентские счета, что последовательно будет вести к росту национальных валют в структуре взаиморасчетов", - рассказал Груздев.
Ранее замминистра в беседе с РИА Новости назвал абсолютно реалистичной поставленную президентом Индонезии Прабово Субианто на Восточном экономическом форуме цель удвоить взаимный товарооборот.
По словам Груздева, реализация совместных проектов позволит не только достичь этой цели, но и существенно превысить планируемые показатели.
По российским данным, которые привел замминистра, в 2025 году товарооборот двух стран вырос почти на 13% и составил 4,8 миллиардов долларов.
Центральный банк Индонезии в начале октября призвал бизнес активнее использовать национальные валюты в трансграничных расчетах для снижения зависимости от доллара.