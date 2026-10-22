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В России создадут региональные информационно-координационные центры - 22.10.2026, ПРАЙМ
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В России создадут региональные информационно-координационные центры
В России создадут региональные информационно-координационные центры - 22.10.2026, ПРАЙМ
В России создадут региональные информационно-координационные центры
Межведомственные региональные информационно-координационные центры будут созданы в России в интересах охраны внутренних морей, исключительной экономической зоны | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T20:05+0300
2026-10-22T20:44+0300
россия
общество
астрахань
владивосток
калининград
фсб
мвд
минприроды
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Межведомственные региональные информационно-координационные центры будут созданы в России в интересах охраны внутренних морей, исключительной экономической зоны и континентального шельфа, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации. Согласно постановлению, такие центры создаются "в целях повышения эффективности координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих охрану внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов". В соответствии с постановлением, эти центры появятся в Астрахани, Владивостоке, Калининграде, Каспийске, Краснодаре, Мурманске, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Симферополе и Южно-Сахалинске. ФСБ России предстоит утвердить положение об информационно-координационных центрах и установить районы их ответственности. Согласно документу, в работе центров примут участие федеральные министерства - МВД , Минобороны, Минприроды, Минтранс, МЧС, Минвостокразвития, Минэнерго, а также ФСБ, Федеральная таможенная служба, Россельхознадзор, Росгидромет, Росприроднадзор, Росрыболовство, госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос".
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россия, общество , астрахань, владивосток, калининград, фсб, мвд, минприроды
РОССИЯ, Общество , АСТРАХАНЬ, Владивосток, КАЛИНИНГРАД, ФСБ, МВД, Минприроды
20:05 22.10.2026 (обновлено: 20:44 22.10.2026)
 
В России создадут региональные информационно-координационные центры

В России создадут информационно-координационные центры в интересах охраны внутренних морей

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Межведомственные региональные информационно-координационные центры будут созданы в России в интересах охраны внутренних морей, исключительной экономической зоны и континентального шельфа, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.
Согласно постановлению, такие центры создаются "в целях повышения эффективности координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих охрану внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов".
В соответствии с постановлением, эти центры появятся в Астрахани, Владивостоке, Калининграде, Каспийске, Краснодаре, Мурманске, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Симферополе и Южно-Сахалинске.
ФСБ России предстоит утвердить положение об информационно-координационных центрах и установить районы их ответственности.
Согласно документу, в работе центров примут участие федеральные министерства - МВД , Минобороны, Минприроды, Минтранс, МЧС, Минвостокразвития, Минэнерго, а также ФСБ, Федеральная таможенная служба, Россельхознадзор, Росгидромет, Росприроднадзор, Росрыболовство, госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос".
 
РОССИЯОбществоАСТРАХАНЬВладивостокКАЛИНИНГРАДФСБМВДМинприроды
 
 
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