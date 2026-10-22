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РСТ посоветовал туристам не фотографировать пункты пропуска на Бали
РСТ посоветовал туристам не фотографировать пункты пропуска на Бали - 22.10.2026, ПРАЙМ
РСТ посоветовал туристам не фотографировать пункты пропуска на Бали
Пункты пропуска через государственную границу и зону контроля относятся к объектам с особо важным режимом, туристам нельзя фотографировать и снимать на видео... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:14+0300
2026-10-22T13:14+0300
2026-10-22T13:14+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Пункты пропуска через государственную границу и зону контроля относятся к объектам с особо важным режимом, туристам нельзя фотографировать и снимать на видео пункты пропуска, сотрудников и оборудование, рассказал РИА Новости член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
Telegram-канал Mash написал накануне, что туристку из России решили депортировать с Бали после видеосъемки во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Денпасара. По предварительной информации, сотрудники заметили запись по камерам наблюдения, после чего у девушки изъяли паспорт и начали процедуру депортации.
"Пункты пропуска через государственную границу и зоны паспортного контроля относятся к объектам с особым режимом. Мы настоятельно рекомендуем не фотографировать и не снимать на видео пункты пропуска, сотрудников и оборудование, особенно во время прохождения паспортного контроля", - сказал Мурадян.
По его словам, во многих странах фото- и видеосъемка запрещена или ограничена, поэтому туристам необходимо соблюдать местные правила и обращать внимание на предупреждающие знаки.
Так, за нарушение могут предусматриваться разные последствия: от штрафа до более серьезных мер, в зависимости от законодательства страны и обстоятельств.
"Кроме того, поведение путешественника во время пограничного контроля может повлиять на решение о его допуске в страну. С точки зрения обеспечения безопасности такие требования понятны", - заключил собеседник агентства.
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туризм, бизнес, россия, бали, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Бали, Российский союз туриндустрии
РСТ посоветовал туристам не фотографировать пункты пропуска на Бали
РСТ: туристам нельзя фотографировать и снимать на видео пункты пропуска на Бали
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Пункты пропуска через государственную границу и зону контроля относятся к объектам с особо важным режимом, туристам нельзя фотографировать и снимать на видео пункты пропуска, сотрудников и оборудование, рассказал РИА Новости член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
Telegram-канал Mash написал накануне, что туристку из России решили депортировать с Бали после видеосъемки во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Денпасара. По предварительной информации, сотрудники заметили запись по камерам наблюдения, после чего у девушки изъяли паспорт и начали процедуру депортации.
"Пункты пропуска через государственную границу и зоны паспортного контроля относятся к объектам с особым режимом. Мы настоятельно рекомендуем не фотографировать и не снимать на видео пункты пропуска, сотрудников и оборудование, особенно во время прохождения паспортного контроля", - сказал Мурадян.
По его словам, во многих странах фото- и видеосъемка запрещена или ограничена, поэтому туристам необходимо соблюдать местные правила и обращать внимание на предупреждающие знаки.
Так, за нарушение могут предусматриваться разные последствия: от штрафа до более серьезных мер, в зависимости от законодательства страны и обстоятельств.
"Кроме того, поведение путешественника во время пограничного контроля может повлиять на решение о его допуске в страну. С точки зрения обеспечения безопасности такие требования понятны", - заключил собеседник агентства.