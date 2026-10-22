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Рубио назвал решение Трампа временно допустить российское топливо на рынок - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Рубио назвал решение Трампа временно допустить российское топливо на рынок
Рубио назвал решение Трампа временно допустить российское топливо на рынок - 22.10.2026, ПРАЙМ
Рубио назвал решение Трампа временно допустить российское топливо на рынок
Госсекретарь США Марко Рубио назвал мудрым решение президента Дональда Трампа временно допустить российское дизельное топливо на мировой рынок. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T18:32+0300
2026-10-22T18:32+0300
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио назвал мудрым решение президента Дональда Трампа временно допустить российское дизельное топливо на мировой рынок. "Я считаю, что президент принял очень мудрое решение, позволив на некоторое время увеличить поставки (российских - ред.) энергоресурсов на мировой рынок, причем не только ради нашей выгоды", - сказал Рубио в интервью India Today. По его словам, высокие цены на дизтопливо затрагивают не только Соединенные Штаты, но и другие страны. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее сообщил, что первый танкер с российским дизельным топливом направится в США в четверг.
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нефть, сша, марко рубио, марк рубио, дональд трамп, рфпи
Нефть, США, Марко Рубио, Марк Рубио, Дональд Трамп, РФПИ
18:32 22.10.2026
 
Рубио назвал решение Трампа временно допустить российское топливо на рынок

Рубио назвал решение Трампа временно допустить российское топливо на мировой рынок мудрым

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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио назвал мудрым решение президента Дональда Трампа временно допустить российское дизельное топливо на мировой рынок.
"Я считаю, что президент принял очень мудрое решение, позволив на некоторое время увеличить поставки (российских - ред.) энергоресурсов на мировой рынок, причем не только ради нашей выгоды", - сказал Рубио в интервью India Today.
По его словам, высокие цены на дизтопливо затрагивают не только Соединенные Штаты, но и другие страны.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее сообщил, что первый танкер с российским дизельным топливом направится в США в четверг.
 
НефтьСШАМарко РубиоМарк РубиоДональд ТрампРФПИ
 
 
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