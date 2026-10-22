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Румыния зимой может столкнуться с дефицитом дизельного топлива - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Румыния зимой может столкнуться с дефицитом дизельного топлива
Румыния зимой может столкнуться с дефицитом дизельного топлива - 22.10.2026, ПРАЙМ
Румыния зимой может столкнуться с дефицитом дизельного топлива
Румыния этой зимой может столкнуться с дефицитом дизельного топлива из-за недостаточных стратегических резервов, а также роста цен, сообщает телеканал Digi 24... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:33+0300
2026-10-22T16:33+0300
нефть
мировая экономика
румыния
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КИШИНЕВ, 22 окт - ПРАЙМ. Румыния этой зимой может столкнуться с дефицитом дизельного топлива из-за недостаточных стратегических резервов, а также роста цен, сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на данные консалтинговой компании Frames. "Румыния рискует столкнуться с дефицитом дизельного топлива этой зимой, поскольку цена на топливо выросла почти на 40% с начала года, а стратегические резервы, официально заявленные как достаточные на 90 дней, не гарантируют трехмесячного запаса на заправках", - сообщает телеканал. По мнению специалистов Frames, проблемы на международном рынке, зависимость Румынии от импорта и трудности с доступом к стратегическим резервам повышают уязвимость страны к кризису поставок. Возможные перебои в поставках могут быстро сказаться на экономике, особенно на грузоперевозках, сельском хозяйстве и строительстве — секторах, зависящих от дизельного топлива. В сценарии серьезного кризиса, проанализированном компанией, коммерческие запасы дизельного топлива могут исчерпаться примерно через 40 дней. Первые региональные перебои в поставках могут возникнуть уже в начале декабря из-за ограниченности железнодорожных перевозок и складских мощностей, а стратегический резерв дизельного топлива может приблизиться к истощению в январе 2027 года. Министерство энергетики неоднократно заявляло, что Румыния располагает аварийными запасами на 90 дней, однако расчет основан на чистом импорте и не отражает объем топлива, который может ежедневно распределяться на автозаправочные станции. Причем половина стратегических запасов физически находится на территории Румынии, а остальная часть хранится в других странах-членах Европейского союза. В случае серьезных перебоев с импортом ввоз этих объемов в страну может потребовать дополнительного времени.
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нефть, мировая экономика, румыния
Нефть, Мировая экономика, РУМЫНИЯ
16:33 22.10.2026
 
Румыния зимой может столкнуться с дефицитом дизельного топлива

Digi 24: Румыния зимой может столкнуться с дефицитом дизельного топлива

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КИШИНЕВ, 22 окт - ПРАЙМ. Румыния этой зимой может столкнуться с дефицитом дизельного топлива из-за недостаточных стратегических резервов, а также роста цен, сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на данные консалтинговой компании Frames.
"Румыния рискует столкнуться с дефицитом дизельного топлива этой зимой, поскольку цена на топливо выросла почти на 40% с начала года, а стратегические резервы, официально заявленные как достаточные на 90 дней, не гарантируют трехмесячного запаса на заправках", - сообщает телеканал.
По мнению специалистов Frames, проблемы на международном рынке, зависимость Румынии от импорта и трудности с доступом к стратегическим резервам повышают уязвимость страны к кризису поставок. Возможные перебои в поставках могут быстро сказаться на экономике, особенно на грузоперевозках, сельском хозяйстве и строительстве — секторах, зависящих от дизельного топлива.
В сценарии серьезного кризиса, проанализированном компанией, коммерческие запасы дизельного топлива могут исчерпаться примерно через 40 дней. Первые региональные перебои в поставках могут возникнуть уже в начале декабря из-за ограниченности железнодорожных перевозок и складских мощностей, а стратегический резерв дизельного топлива может приблизиться к истощению в январе 2027 года.
Министерство энергетики неоднократно заявляло, что Румыния располагает аварийными запасами на 90 дней, однако расчет основан на чистом импорте и не отражает объем топлива, который может ежедневно распределяться на автозаправочные станции. Причем половина стратегических запасов физически находится на территории Румынии, а остальная часть хранится в других странах-членах Европейского союза. В случае серьезных перебоев с импортом ввоз этих объемов в страну может потребовать дополнительного времени.
 
НефтьМировая экономикаРУМЫНИЯ
 
 
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