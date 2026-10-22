https://1prime.ru/20261022/rynki-874506764.html
Рынки недополучили около 3 млрд баррелей нефти с весны этого года
Рынки недополучили около 3 млрд баррелей нефти с весны этого года - 22.10.2026, ПРАЙМ
Рынки недополучили около 3 млрд баррелей нефти с весны этого года
Рынки "недополучили" порядка 3 миллиардов баррелей нефти с весны этого года, с обострения кризиса на Ближнем Востоке, подсчитал президент и генеральный директор | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T11:43+0300
2026-10-22T11:43+0300
2026-10-22T11:47+0300
нефть
газ
ближний восток
саудовская аравия
сша
saudi aramco
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874506764.jpg?1792658847
ДОХА, 22 окт - ПРАЙМ. Рынки "недополучили" порядка 3 миллиардов баррелей нефти с весны этого года, с обострения кризиса на Ближнем Востоке, подсчитал президент и генеральный директор нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер. "Влияние нынешнего кризиса на энергетические рынки беспрецедентно. С его начала рынки недополучили около 3 миллиардов баррелей нефти", - сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya Business. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Конфликт остается неурегулированным, в результате чего Ормузский пролив, через который до войны проходило 25% мирового экспорта углеводородов по морю, остается закрытым.
ближний восток
саудовская аравия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, ближний восток, саудовская аравия, сша, saudi aramco
Нефть, Газ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США, Saudi Aramco
Рынки недополучили около 3 млрд баррелей нефти с весны этого года
Глава Saudi Aramco Нассер: рынки недополучили 3 млрд баррелей нефти с весны этого года
ДОХА, 22 окт - ПРАЙМ. Рынки "недополучили" порядка 3 миллиардов баррелей нефти с весны этого года, с обострения кризиса на Ближнем Востоке, подсчитал президент и генеральный директор нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер.
"Влияние нынешнего кризиса на энергетические рынки беспрецедентно. С его начала рынки недополучили около 3 миллиардов баррелей нефти", - сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya Business.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Конфликт остается неурегулированным, в результате чего Ормузский пролив, через который до войны проходило 25% мирового экспорта углеводородов по морю, остается закрытым.