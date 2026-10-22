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Рынки недополучили около 3 млрд баррелей нефти с весны этого года

Рынки недополучили около 3 млрд баррелей нефти с весны этого года - 22.10.2026, ПРАЙМ

Рынки недополучили около 3 млрд баррелей нефти с весны этого года

Рынки "недополучили" порядка 3 миллиардов баррелей нефти с весны этого года, с обострения кризиса на Ближнем Востоке, подсчитал президент и генеральный директор | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T11:43+0300

2026-10-22T11:43+0300

2026-10-22T11:47+0300

нефть

газ

ближний восток

саудовская аравия

сша

saudi aramco

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ДОХА, 22 окт - ПРАЙМ. Рынки "недополучили" порядка 3 миллиардов баррелей нефти с весны этого года, с обострения кризиса на Ближнем Востоке, подсчитал президент и генеральный директор нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер. "Влияние нынешнего кризиса на энергетические рынки беспрецедентно. С его начала рынки недополучили около 3 миллиардов баррелей нефти", - сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya Business. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Конфликт остается неурегулированным, в результате чего Ормузский пролив, через который до войны проходило 25% мирового экспорта углеводородов по морю, остается закрытым.

ближний восток

саудовская аравия

сша

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нефть, газ, ближний восток, саудовская аравия, сша, saudi aramco