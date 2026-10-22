https://1prime.ru/20261022/ssha-874514258.html

Первый российский танкер с дизельным топливом направится в США

Первый российский танкер с дизельным топливом направится в США - 22.10.2026, ПРАЙМ

Первый российский танкер с дизельным топливом направится в США

Первый танкер с российским дизельным топливом направится в США в четверг, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:57+0300

2026-10-22T13:57+0300

2026-10-22T13:57+0300

россия

сша

украина

рязанская область

кирилл дмитриев

дональд трамп

владимир путин

нпз

рфпи

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874514258.jpg?1792666660

СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Первый танкер с российским дизельным топливом направится в США в четверг, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "И это было очень важным делом для рынка. На этом анонсировании дизеля рынок снижался на 5%. И у нас будут крупные дизельные продажи, которые начнутся сегодня. Итак, первый российский корабль поедет в США сегодня. И будут значительные объемы вперед", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. Дмитриев не стал раскрывать подробности о поставках. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как сообщал вице-премьер Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.

сша

украина

рязанская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, украина, рязанская область, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, нпз, рфпи