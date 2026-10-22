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Первый российский танкер с дизельным топливом направится в США - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Первый российский танкер с дизельным топливом направится в США
Первый российский танкер с дизельным топливом направится в США - 22.10.2026, ПРАЙМ
Первый российский танкер с дизельным топливом направится в США
Первый танкер с российским дизельным топливом направится в США в четверг, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:57+0300
2026-10-22T13:57+0300
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Первый танкер с российским дизельным топливом направится в США в четверг, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "И это было очень важным делом для рынка. На этом анонсировании дизеля рынок снижался на 5%. И у нас будут крупные дизельные продажи, которые начнутся сегодня. Итак, первый российский корабль поедет в США сегодня. И будут значительные объемы вперед", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. Дмитриев не стал раскрывать подробности о поставках. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как сообщал вице-премьер Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.
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россия, сша, украина, рязанская область, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, нпз, рфпи
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Рязанская область, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Владимир Путин, НПЗ, РФПИ
13:57 22.10.2026
 
Первый российский танкер с дизельным топливом направится в США

Глава РФПИ Дмитриев: первый танкер с российским дизтопливом направится в США в четверг

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Первый танкер с российским дизельным топливом направится в США в четверг, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"И это было очень важным делом для рынка. На этом анонсировании дизеля рынок снижался на 5%. И у нас будут крупные дизельные продажи, которые начнутся сегодня. Итак, первый российский корабль поедет в США сегодня. И будут значительные объемы вперед", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
Дмитриев не стал раскрывать подробности о поставках.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Как сообщал вице-премьер Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.
 
РОССИЯСШАУКРАИНАРязанская областьКирилл ДмитриевДональд ТрампВладимир ПутинНПЗРФПИ
 
 
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