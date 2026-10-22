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Турпоток на горнолыжные курорты Северного Кавказа достигнет 2,3 млн человек
Турпоток на горнолыжные курорты Северного Кавказа достигнет 2,3 млн человек - 22.10.2026, ПРАЙМ
Турпоток на горнолыжные курорты Северного Кавказа достигнет 2,3 млн человек
Ежегодный туристический поток на горнолыжные курорты Северного Кавказа, в том числе "Ведучи", "Мамисон", "Архыз" к 2029 году должен достичь 2,3 миллиона... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T17:43+0300
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2026-10-22T17:43+0300
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максим решетников
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Ежегодный туристический поток на горнолыжные курорты Северного Кавказа, в том числе "Ведучи", "Мамисон", "Архыз" к 2029 году должен достичь 2,3 миллиона человек, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Продолжим строительство инфраструктуры горнолыжных курортов. Более 14 миллиардов рублей, чтобы обеспечить развитие Эльбруса, Ведучей, Архыза и полноценный запуск нового курорта "Мамисон" в Северной Осетии. Ежегодный турпоток на данных горнолыжных курортах должен достичь 2,3 миллиона человек к 2029 году", - сказал он.
По словам Решетникова, в настоящее время туристический поток на данные горнолыжные курорты составляет чуть более 2 миллионов человек.
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туризм, бизнес, россия, эльбрус, северная осетия, максим решетников, госдума
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Эльбрус, Северная Осетия, Максим Решетников, Госдума
Турпоток на горнолыжные курорты Северного Кавказа достигнет 2,3 млн человек
Решетников: турпоток на горнолыжные курорты Северного Кавказа достигнет 2,3 млн человек
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Ежегодный туристический поток на горнолыжные курорты Северного Кавказа, в том числе "Ведучи", "Мамисон", "Архыз" к 2029 году должен достичь 2,3 миллиона человек, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Продолжим строительство инфраструктуры горнолыжных курортов. Более 14 миллиардов рублей, чтобы обеспечить развитие Эльбруса, Ведучей, Архыза и полноценный запуск нового курорта "Мамисон" в Северной Осетии. Ежегодный турпоток на данных горнолыжных курортах должен достичь 2,3 миллиона человек к 2029 году", - сказал он.
По словам Решетникова, в настоящее время туристический поток на данные горнолыжные курорты составляет чуть более 2 миллионов человек.