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Волатильность рубля возрастает - 22.10.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20261022/valyuta-874526787.html
Волатильность рубля возрастает
Волатильность рубля возрастает - 22.10.2026, ПРАЙМ
Волатильность рубля возрастает
На неделе с 19 по 25 октября факторов, оказывающих поддержку рублю, больше, чем давящих, что создает условия для укрепления позиций российской валюты. Это и... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:57+0300
2026-10-22T16:57+0300
экономика
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. На неделе с 19 по 25 октября факторов, оказывающих поддержку рублю, больше, чем давящих, что создает условия для укрепления позиций российской валюты. Это и приближение очередных налоговых выплат, а значит, экспортеры продают валютную выручку, чем насыщают внутренний рынок иностранной валютой. Это и высокие цены на нефть.Баррель Urals уже торгуется выше 110 долларов, что значительно превышает ожидания, заложенные в бюджет. Это и пауза, которая прервала смягчительный цикл Банка России. Что, впрочем, только стимулирует инвесторов широко применять рублевые инструменты.Из факторов, которые ослабляют рубль, отметим, пожалуй, покупку инвалюты и золота в рамках бюджетного правила. Однако здесь, скорее, регулирующий момент.Позиции рубля также может качнуть в обе стороны геополитический фактор. Если геополитический накал хоть немного схлынет, рубль ослабнет на фоне снижения мировых цен на нефть.Рабочая неделя завершится очередным вердиктом от финансового регулятора по поводу ключевой ставки. Вчера Росстат опубликовал очередную статистику: за период с 13 по 19 октября инфляция в России составила 0,05%. Это дает основания полагать, что Банк России сохранит ключевую ставку 14%. Что также будет способствовать укреплению рубля, так как высокая ключевая ставка стимулирует инвесторов вкладывать деньги в рублевые инструменты.Что с биткоиномПритоки в спотовые BTC ETF восстановились до максимума за две недели. Но рост напряженности вокруг Ирана и Саудовской Аравии начинал портить настроения инвесторов на рынке цифровых валют.Вечером среды биткоин вырос на 1,28% до 84 093 долларов, то есть покупателям так и не удалось закрепиться выше ключевого сопротивления на уровне 84 750 долларов. Цена продолжает оставаться в широком боковике между 79 800 и 84 900 долларов. Нервозность на рынке сохраняется на фоне ожиданий решений центральных банков по ставке в конце следующей недели.ПрогнозыВалютный коридор для пары доллар/рубль составит 80-85 рублей за доллар.По евро торговый диапазон будет 90-95,7 рубля.Валютная пара китайский юань/рубль стабилизируется на значениях 12,00-12,70 рубля.Фьючерсы на нефть марки Brent на декабрь торгуются на уровнях 105-115 долларов, и вероятно, это не предел. Торги по Urals обозначим в границах 105-130 долларов.По золоту прогнозируем снижение до 4000-4300 долларов за тройскую унцию и по серебру — до 54-61 доллара за унцию.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, валюта, нефть, золото, курсы валют, рубль, доллар сша, евро, юань
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, валюта, Нефть, золото, Курсы валют, рубль, Доллар США, евро, юань
16:57 22.10.2026
 
Волатильность рубля возрастает

Проценко: валютный коридор для пары доллар/рубль составит 80-85 рублей за доллар

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. На неделе с 19 по 25 октября факторов, оказывающих поддержку рублю, больше, чем давящих, что создает условия для укрепления позиций российской валюты. Это и приближение очередных налоговых выплат, а значит, экспортеры продают валютную выручку, чем насыщают внутренний рынок иностранной валютой. Это и высокие цены на нефть.
Баррель Urals уже торгуется выше 110 долларов, что значительно превышает ожидания, заложенные в бюджет. Это и пауза, которая прервала смягчительный цикл Банка России. Что, впрочем, только стимулирует инвесторов широко применять рублевые инструменты.
Из факторов, которые ослабляют рубль, отметим, пожалуй, покупку инвалюты и золота в рамках бюджетного правила. Однако здесь, скорее, регулирующий момент.
Позиции рубля также может качнуть в обе стороны геополитический фактор. Если геополитический накал хоть немного схлынет, рубль ослабнет на фоне снижения мировых цен на нефть.
Рабочая неделя завершится очередным вердиктом от финансового регулятора по поводу ключевой ставки. Вчера Росстат опубликовал очередную статистику: за период с 13 по 19 октября инфляция в России составила 0,05%. Это дает основания полагать, что Банк России сохранит ключевую ставку 14%. Что также будет способствовать укреплению рубля, так как высокая ключевая ставка стимулирует инвесторов вкладывать деньги в рублевые инструменты.

Что с биткоином

Притоки в спотовые BTC ETF восстановились до максимума за две недели. Но рост напряженности вокруг Ирана и Саудовской Аравии начинал портить настроения инвесторов на рынке цифровых валют.
Вечером среды биткоин вырос на 1,28% до 84 093 долларов, то есть покупателям так и не удалось закрепиться выше ключевого сопротивления на уровне 84 750 долларов. Цена продолжает оставаться в широком боковике между 79 800 и 84 900 долларов. Нервозность на рынке сохраняется на фоне ожиданий решений центральных банков по ставке в конце следующей недели.

Прогнозы

Валютный коридор для пары доллар/рубль составит 80-85 рублей за доллар.
По евро торговый диапазон будет 90-95,7 рубля.
Валютная пара китайский юань/рубль стабилизируется на значениях 12,00-12,70 рубля.
Фьючерсы на нефть марки Brent на декабрь торгуются на уровнях 105-115 долларов, и вероятно, это не предел. Торги по Urals обозначим в границах 105-130 долларов.
По золоту прогнозируем снижение до 4000-4300 долларов за тройскую унцию и по серебру — до 54-61 доллара за унцию.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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