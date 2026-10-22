https://1prime.ru/20261022/vostok-874499287.html

На Дальнем Востоке и в Арктике выдано более 226 тысяч льготных кредитов

На Дальнем Востоке и в Арктике выдано более 226 тысяч льготных кредитов - 22.10.2026, ПРАЙМ

На Дальнем Востоке и в Арктике выдано более 226 тысяч льготных кредитов

Более 226 тысяч льготных кредитов на 1,2 триллиона рублей получили заемщики на Дальнем Востоке и в Арктике, информирует пресс-служба Корпорации развития... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T06:14+0300

2026-10-22T06:14+0300

2026-10-22T06:14+0300

финансы

недвижимость

дальний восток

арктика

приморье

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874499287.jpg?1792638881

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 окт - ПРАЙМ. Более 226 тысяч льготных кредитов на 1,2 триллиона рублей получили заемщики на Дальнем Востоке и в Арктике, информирует пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. "На сегодняшний день на Дальнем Востоке и в Арктике выдано 226,7 тысячи льготных кредитов на общую сумму более 1,2 триллиона рублей", - говорится в сообщении корпорации. Как отмечает пресс-служба КРДВ, программа "Дальневосточная и арктическая ипотека", которая реализуется по поручению президента России, продолжает поддерживать спрос на жилье и развитие строительной отрасли в регионах и позволяет семьям приобретать квартиры в новостройках, на вторичном рынке и строить собственные дома. Причем программа последовательно расширяется: сегодня ее участниками могут стать представители разных социально значимых профессий, молодые и многодетные семьи, работники образовательных и медицинских организаций, участники СВО. "За девять месяцев 2026 года объемы введенного многоквартирного жилья в ДФО выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как в целом по стране - на 3%. Стабильный спрос стимулировал рост предложения и привлек в макрорегион крупных федеральных девелоперов..." - подчеркивается в сообщении. Лидерами по востребованности льготной ипотеки в Дальневосточном федеральном округе (всего выдано 195,8 тысячи кредитов на 1,03 триллиона рублей) стали Приморье, Якутия и Хабаровский край, в Арктической зоне РФ - Архангельская область, Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

дальний восток

арктика

приморье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, недвижимость, дальний восток, арктика, приморье