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На Дальнем Востоке и в Арктике выдано более 226 тысяч льготных кредитов
На Дальнем Востоке и в Арктике выдано более 226 тысяч льготных кредитов - 22.10.2026, ПРАЙМ
На Дальнем Востоке и в Арктике выдано более 226 тысяч льготных кредитов
Более 226 тысяч льготных кредитов на 1,2 триллиона рублей получили заемщики на Дальнем Востоке и в Арктике, информирует пресс-служба Корпорации развития... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T06:14+0300
2026-10-22T06:14+0300
2026-10-22T06:14+0300
финансы
недвижимость
дальний восток
арктика
приморье
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 окт - ПРАЙМ. Более 226 тысяч льготных кредитов на 1,2 триллиона рублей получили заемщики на Дальнем Востоке и в Арктике, информирует пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
"На сегодняшний день на Дальнем Востоке и в Арктике выдано 226,7 тысячи льготных кредитов на общую сумму более 1,2 триллиона рублей", - говорится в сообщении корпорации.
Как отмечает пресс-служба КРДВ, программа "Дальневосточная и арктическая ипотека", которая реализуется по поручению президента России, продолжает поддерживать спрос на жилье и развитие строительной отрасли в регионах и позволяет семьям приобретать квартиры в новостройках, на вторичном рынке и строить собственные дома. Причем программа последовательно расширяется: сегодня ее участниками могут стать представители разных социально значимых профессий, молодые и многодетные семьи, работники образовательных и медицинских организаций, участники СВО.
"За девять месяцев 2026 года объемы введенного многоквартирного жилья в ДФО выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как в целом по стране - на 3%. Стабильный спрос стимулировал рост предложения и привлек в макрорегион крупных федеральных девелоперов..." - подчеркивается в сообщении.
Лидерами по востребованности льготной ипотеки в Дальневосточном федеральном округе (всего выдано 195,8 тысячи кредитов на 1,03 триллиона рублей) стали Приморье, Якутия и Хабаровский край, в Арктической зоне РФ - Архангельская область, Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.
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финансы, недвижимость, дальний восток, арктика, приморье
Финансы, Недвижимость, Дальний Восток, АРКТИКА, Приморье
На Дальнем Востоке и в Арктике выдано более 226 тысяч льготных кредитов
Более 226 тысяч льготных кредитов получили заемщики на Дальнем Востоке и в Арктике
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 окт - ПРАЙМ. Более 226 тысяч льготных кредитов на 1,2 триллиона рублей получили заемщики на Дальнем Востоке и в Арктике, информирует пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
"На сегодняшний день на Дальнем Востоке и в Арктике выдано 226,7 тысячи льготных кредитов на общую сумму более 1,2 триллиона рублей", - говорится в сообщении корпорации.
Как отмечает пресс-служба КРДВ, программа "Дальневосточная и арктическая ипотека", которая реализуется по поручению президента России, продолжает поддерживать спрос на жилье и развитие строительной отрасли в регионах и позволяет семьям приобретать квартиры в новостройках, на вторичном рынке и строить собственные дома. Причем программа последовательно расширяется: сегодня ее участниками могут стать представители разных социально значимых профессий, молодые и многодетные семьи, работники образовательных и медицинских организаций, участники СВО.
"За девять месяцев 2026 года объемы введенного многоквартирного жилья в ДФО выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как в целом по стране - на 3%. Стабильный спрос стимулировал рост предложения и привлек в макрорегион крупных федеральных девелоперов..." - подчеркивается в сообщении.
Лидерами по востребованности льготной ипотеки в Дальневосточном федеральном округе (всего выдано 195,8 тысячи кредитов на 1,03 триллиона рублей) стали Приморье, Якутия и Хабаровский край, в Арктической зоне РФ - Архангельская область, Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.