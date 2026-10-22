https://1prime.ru/20261022/yuan-874501309.html
Курс юаня в начале торгов снижается до 12,16 рубля
Курс юаня в начале торгов снижается до 12,16 рубля - 22.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня в начале торгов снижается до 12,16 рубля
Курс китайской валюты в начале торгов четверга снижается до 12,16 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T09:05+0300
2026-10-22T09:05+0300
2026-10-22T09:05+0300
китайский юань
рынок
торги
юань
рубль
мосбиржа
валюта
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874501309.jpg?1792649156
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов четверга снижается до 12,16 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 9.01 мск опускается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,16 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, юань, рубль, мосбиржа, валюта
Китайский юань, Рынок, Торги, юань, рубль, Мосбиржа, валюта
Курс юаня в начале торгов снижается до 12,16 рубля
Курс юаня в начале торгов четверга снижается на 7 копеек, до 12,16 рубля