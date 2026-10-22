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Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,17 рубля

Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,17 рубля - 22.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,17 рубля

Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,17 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T19:29+0300

2026-10-22T19:29+0300

2026-10-22T19:29+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 6 копеек и составил 12,17 рубля.

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