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Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,17 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,17 рубля - 22.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,17 рубля
Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,17 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T19:29+0300
2026-10-22T19:29+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 6 копеек и составил 12,17 рубля.
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Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,17 рубля
Курс юаня за день торгов на Мосбирже снизился на шесть копеек и составил 12,17 рубля