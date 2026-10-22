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Загрузка американских НПЗ в мае-сентябре составила 95% - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Загрузка американских НПЗ в мае-сентябре составила 95%
Загрузка американских НПЗ в мае-сентябре составила 95% - 22.10.2026, ПРАЙМ
Загрузка американских НПЗ в мае-сентябре составила 95%
Американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в мае-сентябре текущего года в среднем были загружены более чем на 95% от общей мощности, что стало самым... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T17:37+0300
2026-10-22T17:37+0300
нефть
сша
нпз
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в мае-сентябре текущего года в среднем были загружены более чем на 95% от общей мощности, что стало самым высоким показателем с 1998 года для этого периода, сообщило управление энергетической информации (EIA) минэнерго США. "В этом году нефтеперерабатывающие заводы США работали с более высокой, чем обычно, производительностью. В период с мая по сентябрь загрузка НПЗ составляла в среднем более 95% от их мощности, что является самым высоким показателем за эти месяцы с 1998 года", - говорится в сообщении управления. По данным Минэнерго США, с 1991 года загрузка американских НПЗ в мае-сентябре составляла в среднем 92%, а в остальные семь месяцев года - 88%. При этом в первые три недели октября загрузка предприятий снизилась по сравнению с летними максимумами, но осталась выше среднего сезонного уровня за последние пять лет - в 2021–2025 годах. НПЗ в США работают с максимальной загрузкой и производительностью как раз в период с мая по сентябрь, чтобы увеличить выпуск бензина в летний сезон пикового спроса, поясняют в управлении. При этом максимум спроса на дистилляты, напротив, приходится на осень и зиму. Высокая загрузка заводов в летний период обычно приводит к увеличению запасов дистиллятов перед началом сезонных ремонтов оборудования на предприятиях и пиком спроса на дистилляты. Хотя уровень загрузки НПЗ достиг максимума с 1998 года, совокупный объем нефтепереработки оказался на пиковом уровне только с 2019 года, поскольку с того момента перерабатывающие мощности сократились примерно на 4%, отметили в управлении. В этом году, как уточняет Минэнерго США, рост объемов переработки нефтепродуктов был обусловлен дефицитом дистиллятного топлива на мировом рынке, что привело к высокому международному спросу на экспорт такого топлива из США. "Нехватка мировых запасов нефтепродуктов в этом году повысила маржинальность выпуска нефтепродуктов, особенно дизельного топлива, что стимулировало увеличение объемов переработки", - отмечают в управлении.
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нефть, сша, нпз
Нефть, США, НПЗ
17:37 22.10.2026
 
Загрузка американских НПЗ в мае-сентябре составила 95%

Минэнерго США: загрузка американских НПЗ в мае-сентябре составила 95% от общей мощности

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в мае-сентябре текущего года в среднем были загружены более чем на 95% от общей мощности, что стало самым высоким показателем с 1998 года для этого периода, сообщило управление энергетической информации (EIA) минэнерго США.
"В этом году нефтеперерабатывающие заводы США работали с более высокой, чем обычно, производительностью. В период с мая по сентябрь загрузка НПЗ составляла в среднем более 95% от их мощности, что является самым высоким показателем за эти месяцы с 1998 года", - говорится в сообщении управления.
По данным Минэнерго США, с 1991 года загрузка американских НПЗ в мае-сентябре составляла в среднем 92%, а в остальные семь месяцев года - 88%. При этом в первые три недели октября загрузка предприятий снизилась по сравнению с летними максимумами, но осталась выше среднего сезонного уровня за последние пять лет - в 2021–2025 годах.
НПЗ в США работают с максимальной загрузкой и производительностью как раз в период с мая по сентябрь, чтобы увеличить выпуск бензина в летний сезон пикового спроса, поясняют в управлении. При этом максимум спроса на дистилляты, напротив, приходится на осень и зиму. Высокая загрузка заводов в летний период обычно приводит к увеличению запасов дистиллятов перед началом сезонных ремонтов оборудования на предприятиях и пиком спроса на дистилляты.
Хотя уровень загрузки НПЗ достиг максимума с 1998 года, совокупный объем нефтепереработки оказался на пиковом уровне только с 2019 года, поскольку с того момента перерабатывающие мощности сократились примерно на 4%, отметили в управлении.
В этом году, как уточняет Минэнерго США, рост объемов переработки нефтепродуктов был обусловлен дефицитом дистиллятного топлива на мировом рынке, что привело к высокому международному спросу на экспорт такого топлива из США.
"Нехватка мировых запасов нефтепродуктов в этом году повысила маржинальность выпуска нефтепродуктов, особенно дизельного топлива, что стимулировало увеличение объемов переработки", - отмечают в управлении.
 
НефтьСШАНПЗ
 
 
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